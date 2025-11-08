Elképesztő nyeremény a Legyen Ön is milliomos!-ban: Kiderült, mi lesz a pénzzel

A 15 milliós kérdésénél járt Varga Ádám a Legyen Ön is milliomos! november 7-i adásában, végül 10 millió forintot nyert. A tízmilliós kérdés természetesen nem volt könnyű, a görög mitológiához kapcsolódott, ekkor elhasználta az utolsó segítségét, a feleségét hívta.

Segítséggel, de ment a 10 milliós kérdés a Legyen Ön is milliomos!-ban: a helyes válasz az "A" (Fotó: TV2)

A 15 milliós kérdés azoknak ment volna könnyebben, akiket kifejezetten érdekel a külpolitika, azon belül is Latin-Amerika. Arra kellett választ adni, mely ország elnöke lett első nőként 2024-ben a Nobel-díjas Claudia Sheinbaum.

Aki nagyon figyeli a külpolitikát, annak ment volna a 15 milliós kérdés: a jó válasz: Mexikó (Fotó: TV2)

Korábban volt a Maradj talpon! című műsorban, de ott nem tudott nyerni. Nem először járt tehát tévéstúdióban, de érdeklődésünkre elmondta, hogy az elején nagyon izgult.

Az első öt kérdés volt izgulósabb, mert ott van egy lebőgés-faktor. Kellemetlen, ha az ember elkapkodja és a játék elején kihullik. Próbáltam nem sietni, de nem is akartam rabolni a játékostársak idejét. Izgalmasabb volt, hogy legalább bekerüljek: a harmadik sorkérdéssel jutottam be.

Annál a kérdésénél, amely arra vonatkozott, a felsoroltakból melyik volt Árpád-házi király, kissé elbizonytalanodott, de tudta a választ (IV. Béla). „Másik, amely elgondolkodtatóbb volt, az arra vonatkozott, hogy honnan ered az Elba. Földrajzból jónak tartom magam, de a vízrajzot kifejezetten nem szeretem, ott jól jött a műsorvezetői segítség” – mondta megkeresésünkre.

Palik László és a Legyen Ön is milliomos! – Más ez, mint a korábbi

„Palik Lászlóval jó volt játszani. Amikor biztos volt, hogy megyek forgatásra, visszanéztem az előző évadokat. Sportriporteri múltjával nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz egy ilyen klasszikus, régi vágású kvízműsorban, de rendkívül segítőkész volt. Kedves, humánus műsorvezető” – mesélte. A műsorban is nyugtatta, ez jót tett neki, meg is köszönte. Emlékei szerint Vágó István idején a franchise része volt, hogy teljesen elbizonytalanítsa a műsorvezető a játékost, ő ilyet most nem tapasztalt.

Palik László másképp vezeti, mint Vágó István (Fotó: TV2)

Magyar szofverfejlesztő cégnél dolgozik, online-csalások megelőzésével foglalkoznak. Konyhafelújítást terveznek a pénzből, illetve most másfél éves a kisfiuk, neki tesznek félre egy nagyobb összeget, amelyet majd felnőttkorában kap meg. „Februárban szeretnénk Indiába utazni a feleségemmel. A többit pedig eltesszük tartalékba” – mesélte.