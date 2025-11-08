Elképesztő nyeremény a Legyen Ön is milliomos!-ban: Kiderült, mi lesz a pénzzel
10 millió forintot nyert Varga Ádám a TV2 műsorában. A bölcsész végzettségű játékos megkeresésünkre elmondta, hogy ugyan a 13. kérdés volt, amely kifogott rajta, de semmiféle babonája nincs. Palik Lászlót pedig segítőkésznek találta a Legyen Ön is milliomos! új nyertese.
A 15 milliós kérdésénél járt Varga Ádám a Legyen Ön is milliomos! november 7-i adásában, végül 10 millió forintot nyert. A tízmilliós kérdés természetesen nem volt könnyű, a görög mitológiához kapcsolódott, ekkor elhasználta az utolsó segítségét, a feleségét hívta.
A 15 milliós kérdés azoknak ment volna könnyebben, akiket kifejezetten érdekel a külpolitika, azon belül is Latin-Amerika. Arra kellett választ adni, mely ország elnöke lett első nőként 2024-ben a Nobel-díjas Claudia Sheinbaum.
Korábban volt a Maradj talpon! című műsorban, de ott nem tudott nyerni. Nem először járt tehát tévéstúdióban, de érdeklődésünkre elmondta, hogy az elején nagyon izgult.
Az első öt kérdés volt izgulósabb, mert ott van egy lebőgés-faktor. Kellemetlen, ha az ember elkapkodja és a játék elején kihullik. Próbáltam nem sietni, de nem is akartam rabolni a játékostársak idejét. Izgalmasabb volt, hogy legalább bekerüljek: a harmadik sorkérdéssel jutottam be.
Annál a kérdésénél, amely arra vonatkozott, a felsoroltakból melyik volt Árpád-házi király, kissé elbizonytalanodott, de tudta a választ (IV. Béla). „Másik, amely elgondolkodtatóbb volt, az arra vonatkozott, hogy honnan ered az Elba. Földrajzból jónak tartom magam, de a vízrajzot kifejezetten nem szeretem, ott jól jött a műsorvezetői segítség” – mondta megkeresésünkre.
Palik László és a Legyen Ön is milliomos! – Más ez, mint a korábbi
„Palik Lászlóval jó volt játszani. Amikor biztos volt, hogy megyek forgatásra, visszanéztem az előző évadokat. Sportriporteri múltjával nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz egy ilyen klasszikus, régi vágású kvízműsorban, de rendkívül segítőkész volt. Kedves, humánus műsorvezető” – mesélte. A műsorban is nyugtatta, ez jót tett neki, meg is köszönte. Emlékei szerint Vágó István idején a franchise része volt, hogy teljesen elbizonytalanítsa a műsorvezető a játékost, ő ilyet most nem tapasztalt.
Magyar szofverfejlesztő cégnél dolgozik, online-csalások megelőzésével foglalkoznak. Konyhafelújítást terveznek a pénzből, illetve most másfél éves a kisfiuk, neki tesznek félre egy nagyobb összeget, amelyet majd felnőttkorában kap meg. „Februárban szeretnénk Indiába utazni a feleségemmel. A többit pedig eltesszük tartalékba” – mesélte.
Nem szereti a kockázatot, de ha külföldön van, akkor bevállalósabb: volt, hogy siklóernyőzött, Mianmarban stoppoltak, egy kamion tetején utazott, mászott fel mezítláb vízesés mellett.
Szeretek nekiindulni harmadik világbeli országoknak, saját tervezésben. Helyi buszokkal megyek, úgy lehet kikötni izgalmas helyeken, amelyeket nem tervezett meg előre az ember. Soha nem zavart, ha szakadtabb a szállás. Volt, hogy patkány szaladt át az ágyon, de maradtunk...
A 13. kérdés nem ment, de egyáltalán nem babonás, megszállottan racionalista. Nincs szerencseszáma, teljesen elégedett a nyeremény összegével is. A témakörök közül a bulvárral nagy bajban lett volna, a sportkérdéseket sem várta, a könnyűzene témakörében sem mozog otthonosan. Focis kérdést kapott, ekkor viszont a közönség segítette ki a TV2 műsorának új milliomosát.
