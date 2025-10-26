Top 5 sztárhír: Domján Evelin és Vastag Csaba életében új fejezet kezdődik, Ördög Nóra álomautóval jár, Curtis és Radics Gigi hatalmas sikert aratott
Ezen a héten sem hagytuk izgalmas sztárhírek nélkül olvasóinkat. Most Domján Evelin vallomása, Ördög Nóra új autója és Curtis és Radics Gigi sikere hozta leginkább lázba a Metropol közönségét.
Összegyűjtöttük most is, mely cikkeinket olvasták legtöbben. Ezen a héten is volt minden, Domján Evelin új fejezetet nyitott az életében, Ördög Nóra megmutatta új verdáját, és sokan kattintottak a Curtis és Radics Gigi közös sikerére.
Domján Evelin: egy új fejezet kezdődik az életünkben
Vastag Csaba feleségét mélyen érintette, amikor férje kiesett a Sztárban Sztár All Satrs versenyből. Domján Evelin egy Instagram posztban írt érzéseiről.
Az élet megy tovább, és így vagy úgy, de a szívem csordultig van szeretettel. Szeretném nektek megköszönni, hogy ilyen sokan támogattatok minket. Nagyon jó volt látni, hogy együtt mennyi mindenre vagyunk képesek. Vastag Csaba, rád pedig nagyon büszke vagyok, de ezt tudod. Most pedig egy új fejezet kezdődik az életünkben. Legyen csodaszép napotok!
Ördög Nóra megmutatta az új autóját, igazi álomverda
A Megasztár műsorvezetője hazánk egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb műsorvezetője, aki sikert sikerre halmoz a TV2-n. Ördög Nóra nem csak a televízióban dolgozik, rengeteg projektje van, folyamatosan megy ide-oda, hanem márkái is, ráadásul családanyaként is helytáll a hétköznapokban. Mivel rengeteget van úton, nagyon fontos számára, hogy kényelmes és megbízható autója legyen, amit most meg is szerzett.
Új családtag érkezett hozzánk! 💁🏽♀️Ez a csodaszép Audi Q5 lesz mostantól a társam. Még sosem csináltam ilyet, nem is gondoltam, hogy ilyen jó érzés saját magam összeállítani egy autó minden apró részletét, majd utána találkozni vele a valóságban is…
– írta Instagram posztjában a sztáranyuka.
Házasság első látásra Rebeka: „Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de erre nem"
Szívszorító vallomást tett a TV2 sikerműsorának sztárja. HEL Rebeka, más néven Deák Rebeka végre kiposztolhatta, ami a szívében rejtezett egészen azóta, hogy a Házasság első látásra műsora elindult.
Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de arra a szeretetmennyiségre és támogatásra, amit a házasságunk kapott, nem számítottam. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy ennyi emberrel osztozhatunk a boldogságunkban. Hogy nap mint nap befogadtok minket, támogattok, és ezt minden felületen éreztetitek velünk. A boldogság a tisztelet és a korrektség, amit mi ketten egy hete az oltárnál megfogadtunk, láthatóan sokatokhoz eljutott és ez mindennél többet jelent!
– írta Rebeka Instagram oldalán.
Curtis és Radics Gigi hatalmas sikert aratott A szabadság vándorai újragondolásával
Az idei október 23-i ünnepség egyik legemlékezetesebb momentumát Curtis és Radics Gigi közös produkciója jelentette, akik együtt adták elő a legendás A szabadság vándorai című dalt. Az eredeti mű Demjén Ferenc nevéhez fűződik, így a feldolgozás különleges súlyt kapott a Békemeneten. A két híresség produkciója hatalmas sikert aratott, és a közönség vastapssal jutalmazta őket. A közönség soraiban ülő ismert személyiségek is együtt énekelték a dal ismert sorait: Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond sem tudtak mozdulatlanok maradni a fellépés alatt.
A rendőrök szedték le a színpadról Kikit október 23-án
Az Első Emelet frontembere személyesen tapasztalta meg, hogy a diktatúra idején az államhatalom érzékenyen reagált, ha valaki akár akaratlanul is utalt az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire.
A nyolcvanas évek második felében Debrecenben játszottunk október 23-án. Abban a szezonban, teljesen véletlenül én egy olyan pólóban léptem fel rendszeresen, aminek az elején egy hatalmas, 56-os szám virított. Nem volt emögött semmi szándékosság, de még csak eszembe sem jutott, hogy aznap, ennek a számnak különleges jelentősége van. A második számnál, valaki megkocogtatta a vállamat és közölte velem, hogy azonnal le kell menjek a színpadról, mert baj van. El sem tudtam képzelni, hogy mi lehet a gond, mígnem megkértek, hogy cseréljek felsőt, mert ebben nem folytathatom a koncertet.
