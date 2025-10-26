Top 5 sztárhír: Domján Evelin és Vastag Csaba életében új fejezet kezdődik, Ördög Nóra álomautóval jár, Curtis és Radics Gigi hatalmas sikert aratott

Összegyűjtöttük most is, mely cikkeinket olvasták legtöbben. Ezen a héten is volt minden, Domján Evelin új fejezetet nyitott az életében, Ördög Nóra megmutatta új verdáját, és sokan kattintottak a Curtis és Radics Gigi közös sikerére.

Domján Evelin és Vastag Csaba életében új fejezet kezdődik (Fotó: Metropol)

Domján Evelin: egy új fejezet kezdődik az életünkben

Vastag Csaba feleségét mélyen érintette, amikor férje kiesett a Sztárban Sztár All Satrs versenyből. Domján Evelin egy Instagram posztban írt érzéseiről.

Az élet megy tovább, és így vagy úgy, de a szívem csordultig van szeretettel. Szeretném nektek megköszönni, hogy ilyen sokan támogattatok minket. Nagyon jó volt látni, hogy együtt mennyi mindenre vagyunk képesek. Vastag Csaba, rád pedig nagyon büszke vagyok, de ezt tudod. Most pedig egy új fejezet kezdődik az életünkben. Legyen csodaszép napotok!

Ördög Nóra megmutatta az új autóját, igazi álomverda

A Megasztár műsorvezetője hazánk egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb műsorvezetője, aki sikert sikerre halmoz a TV2-n. Ördög Nóra nem csak a televízióban dolgozik, rengeteg projektje van, folyamatosan megy ide-oda, hanem márkái is, ráadásul családanyaként is helytáll a hétköznapokban. Mivel rengeteget van úton, nagyon fontos számára, hogy kényelmes és megbízható autója legyen, amit most meg is szerzett.

Ördög Nóra sokat utazik, kényelmes autóra van szüksége / Fotó: Bors

Új családtag érkezett hozzánk! 💁🏽‍♀️Ez a csodaszép Audi Q5 lesz mostantól a társam. Még sosem csináltam ilyet, nem is gondoltam, hogy ilyen jó érzés saját magam összeállítani egy autó minden apró részletét, majd utána találkozni vele a valóságban is…

– írta Instagram posztjában a sztáranyuka.

Házasság első látásra Rebeka: „Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de erre nem"

Szívszorító vallomást tett a TV2 sikerműsorának sztárja. HEL Rebeka, más néven Deák Rebeka végre kiposztolhatta, ami a szívében rejtezett egészen azóta, hogy a Házasság első látásra műsora elindult.

Deák Rebeka és férje boldogok a Házasság első látásra műsorban (Fotó: TV2)

Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de arra a szeretetmennyiségre és támogatásra, amit a házasságunk kapott, nem számítottam. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy ennyi emberrel osztozhatunk a boldogságunkban. Hogy nap mint nap befogadtok minket, támogattok, és ezt minden felületen éreztetitek velünk. A boldogság a tisztelet és a korrektség, amit mi ketten egy hete az oltárnál megfogadtunk, láthatóan sokatokhoz eljutott és ez mindennél többet jelent!

– írta Rebeka Instagram oldalán.