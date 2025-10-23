A rendőrök szedték le a színpadról Kikit október 23-án
Az Első Emelet frontembere személyesen tapasztalta meg, hogy a diktatúra idején az államhatalom érzékenyen reagált, ha valaki akár akaratlanul is utalt az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. Patkó Béla Kiki egy október 23-i koncerten került nehéz helyzetbe.
A 90-es években születettek már csak a szüleiktől tudhatják meg, milyen volt olyan világban élni, ahol a rendszerkritikus hangokat elnyomták a karhatalom és az állampárt, és ahol tiltott volt hangosan kimondani, hogy az 1956-os forradalom hősei forradalmárok és szabadságharcosok voltak. Ma már nehéz elképzelni, de a 80-as évek közepén akár abból is gond lehetett, ha egy előadó október 23-án egy 56-os témájú pólóban lépett színpadra – írja a Bors.
Kiki az október 23-ai balhéról: „Nem volt emögött semmi szándékosság”
Ez történt az Első Emelet frontemberével is, aki pusztán figyelmetlenségből lépett - az akkor már puha diktatúrát fenntartó - állampárt lábára azzal, hogy rosszul választotta meg a fellépőruháját azon a bizonyos napon. „A nyolcvanas évek második felében Debrecenben játszottunk október 23-án.”
Abban a szezonban, teljesen véletlenül én egy olyan pólóban léptem fel rendszeresen, aminek az elején egy hatalmas, 56-os szám virított.
„Nem volt emögött semmi szándékosság, de még csak eszembe sem jutott, hogy aznap, ennek a számnak különleges jelentősége van” – kezdte a Borsnak Patkó Béla Kiki, aki első körben egy poénnal szerette volna elvenni a kínos „divatbaki” élét.
„Én viccesre vettem a figurát”
„A második számnál, valaki megkocogtatta a vállamat és közölte velem, hogy azonnal le kell menjek a színpadról, mert baj van. El sem tudtam képzelni, hogy mi lehet a gond, mígnem megkértek, hogy cseréljek felsőt, mert ebben nem folytathatom a koncertet. Lement a buli, de a színpad mögött már várt rám két civil ruhás rendőr, akik elkérték a pólót, majd megkérdezték, milyen céllal viseltem a koncerten. Én viccesre vettem a figurát és annyit mondtam: Az ötvenhetes sajnos éppen mosásban van. Ők persze nem nevettek és jelezték, hogy hamarosan találkozunk” – idézte fel a történetet az előadó.
„Végül aztán azt hiszem, hittek nekem és elengedtek”
Kiki azt is elárulta, hogy a rendőr hamarosan beváltotta ígéretét. „Egy hónappal később begurult a házunk elé egy sárga Zsiguli és kézbesítettek számomra egy meghívót az ötödik kerületi kapitányságra.”
Egy órán át tartott a kihallgatásom, amelynek során azt próbálták kideríteni, vagy talán inkább rám fogni, hogy provokáció címén vettem fel azt a számozott pólót
„Mindezt a finom, de határozott megfélemlítés eszközeivel megtámogatták. A kihallgatótiszt velem szemben ült, míg egy társa a hátam mögött, csendben járkált. Végül aztán azt hiszem, hittek nekem és elengedtek” – idézte fel az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kötődő emlékét Kiki.
