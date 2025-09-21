RETRO RÁDIÓ

Nótár Mary bejelentése meglepte a rajongókat, Cardi B negyedik gyerekét várja, Szandi megható vallomást tett

A hét legforróbb sztárpillanatai között Cardi B, Szandi, Tornóczky Anita és a Bódi tesók is helyet kaptak. Közülük Nótár Mary nagy bejelentése ragadta meg leginkább a rajongók figyelmét.

Nótár Mary Instagram-oldalán tette közzé ízelítőjét legújabb, „Babám” című dalából, amely tele van szívecskékkel és szerelmi jelképekkel. A poszt alatt a rajongók lelkesedése azonnal megmutatkozott: piros szívek és szívecskés szemű emojik lepték el az üzenőfalat. A mulatós énekesnő ezzel egy időben elárulta, mikor lesz látható a teljes video. A klippremier 2025. szeptember 18-án, csütörtökön, 17 órakor került ki a YouTube-ra. Bár az ízelítő rövid volt, a rajongók izgatottan várták a teljes dalt, ami azóta óriási siker lett.

CM20240907_Téglás Feszt_Nótár Mary_HAON (24)
Nótár Mary Instagram oldalán jelentette be  a nagy hírt (Fotó: Czinege Melinda )

Nótár Mary bejelentése után Cardi B is meglepett mindenkit

Cardi B terhes, ezzel a váratlan örömhírrel jelentkezett: az énekesnő a negyedik gyermekével várandós. A sztár legutóbb 2024 nyarán szült Offsetnek, azóta viszont elváltak, és külön utakon járnak. A rajongók azonnal találgatni kezdték, ki lehet a gyermek apja, főleg, hogy Cardi B korábban bírósági ügyek miatt igyekezett eltakarni a hasát. Később kiderült, hogy a baba apja a New England Patriots játékosa, Stefon Diggs, akivel idén kezdtek randizni. A hírt Cardi B hivatalosan a CBS reggeli műsorában jelentette be, miközben készül új albumának megjelenésére.

Dráma az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz legújabb adásában a játékospárok közötti feszültség tovább eszkalálódott különösen Németh Kristóf és a Bódi tesók között. Az elmúlt hetek során a párosok kapcsolata hullámzó volt: volt, hogy barátokból ellenségek lettek, és fordítva. A konfliktusok főként verbális csatározások formájában jelentek meg, miközben a kamerák rögzítik a játékosok őszinte véleményét egymásról. A Bódi tesók szerint Németh Kristóf álszent, és a csütörtöki adásban is ki fejezték csalódottságukat. Mindez persze része a játék feszültségének, ahol mindenki a 20 millió forintos fődíjért küzd.

Bódi Megyer és Hunor kiállnak magukért az ázsia Expresszben
A Bódi tesók nem félnek a konfliktusoktól (Fotó: TV2)

Szandi kislánya mindig is külföldön tervezett élni

Szandi a TV2 Sztárban Sztár All Stars második párbajadásában Oláh Ibolya bőrébe bújva kápráztatta el a zsűrit és a nézőket. Az ikonikus „Magyarország” dal első hangjainál még izgalomba jött, de hamar átlényegült, és végül biztos továbbjutást ért el. A felkészülés alatt komoly kihívást jelentett számára az Ibolyás hangszín elsajátítása, ami fizikailag is megterhelte a hangszálait. A verseny mellett Szandi a magánéletéről is beszélt: lánya, Bogdán Blanka, már 2021-ben Kaliforniába költözött, és idén nyáron férjhez ment. Szandi elmondta, hogy bár nehéz az elengedés, a rendszeres online kapcsolattartás segít fenntartani a közeli kapcsolatot. Az énekesnő elárulta, hogy a lánya már négyévesen tisztában volt vele, hogy nem Magyarországon fog megöregedni.

Sztárban Sztár Al Stars Szandi TV2 Oláh Ibolya
Szandi Oláh Ibolyaként egy bevállalós dallal indított a Sztárban Sztár 2025 színpadán (Fotó: MW)

Cuki barátság

Tornóczky Anita kisfia, Noel, hamarosan 10 hónapos lesz, és már erős kötelék fűzi legjobb barátjához, családjuk kutyájához, Riához. A műsorvezető elmondása szerint Noel igazi ingerkereső, minden érdekli, és természetes módon nő bele a szeretetteljes, állatbarát környezetbe. Anita édesanyaként különösen büszke arra, hogy a gyermeke példát lát a gondoskodásban és a tiszteletben minden élőlény iránt. Már öthetes kora óta babaúszásra jár, ami hozzájárul erős izomzatához és mozgásfejlődéséhez. A legújabb fotójukon Noel és Ria barátsága láthatóan igazán megható és cuki.

 

