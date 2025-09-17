Ennél cukibbat ma már nem látsz! Tornóczky Anita megmutatta kisfiát és annak legjobb barátját

Mai napig minden nap rácsodálkozik hazánk legismertebb kutyatrénere, hogy tényleg valóra vált régóta dédelgetett álma: édesanya lett. Tornóczky Anita kisfia pedig hamarosan már 10 hónapos lesz, igazi örökmozgó, akinek már legjobb barátja is van.

Tornóczky Anita párja mindenben segít a baba körül (Fotó: hot! magazin)



Tornóczky Anita kisfia miatt csordultig van szeretettel

Mint arról mi is írtunk, a műsorvezető csodaként élte meg, amikor kiderült, kisbabát vár. Tornóczky Anita 45 éves volt, amikor gyermeke öt küzdelmes év, rengeteg vizsgálat és kezelés után végül Kassán, lombikprogram segítségével fogant meg, tavaly márciusban a második beültetés lett sikeres. Noel novemberben meg is született, nagyon érdeklődő kisfiú édesanyja szerint, aki édesanyja foglalkozása által beleszületett a kutyás életbe.

Noel belenő ebbe. Neki természetes lesz az, hogy gondoskodunk valakiről, esetleg ápoljuk, odafigyelünk a szükségleteire, tiszteljük, teret adunk neki. Hogy szeretjük a természetet, tiszteljük és hisszük, hogy minden élőlénynek jár a stresszmentes élet. A kutyák mellett van cicánk, halaink, de békében élünk évek óta 2 békával és néhány mezei egérrel, akik télen kesudiót is kapnak, a legyet pedig nem lecsapjuk, kitessékeljük… Noelnek ez lesz a természetes, ez a minta. Van akinek az, hogy a kutya láncon van és ha minden nap belerúg az sem gond. A nevelés minimum 50%-ban példamutatás

– írta korábban Tornóczky Anita kutyatréner, aki most cuki fotót mutatott Noelról és Ria kutyusukról

"Igaz barátság az első naptól" felirattal.

Babaúszásra járnak

A sztáranyuka már Noel öthetes kora óta vízi foglalkozásra viszi a Mattesz Baby Spa-ba, igazi vizipók, imádja a vizet.

A Baby Spa-­fog­lal­ko­zás is sokat számít, mert nagyon erős. Még a gyerekorvos is mindig megjegyzi, hogy mennyire fejlett az izomzata

– mesélte nemrég a Borsnak.

