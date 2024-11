Itt az első babafotó! Tornóczky Anita megmutatta kisfiát

Boldogabb nem is lehetne a műsorvezető, aki 46 évesen adott életet első gyermekének, Noelnek. Tornóczky Anita kisfia a vártnál egy héttel korábban látta meg a napvilágot, de ő is és az anyukája is jól vannak.