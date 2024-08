Tornóczky Anita terhesen is fesztiválozik

Tornóczky Anita a nyár elején jelentette be, hogy 46 éves korában végre megtörtént vele a csoda, gyermeket vár. A híresség és a kedvese, Miklós, hosszú évek óta küzdött azért, hogy szülők lehessenek, így érthető, hogy igyekeznek a lehető legnagyobb odafigyeléssel végigcsinálni a gyermekvárás hónapjait. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy bár nagyon vigyáz magára a kismama, azért nem mond le minden olyan kedvenc tevekénységről, amit korábban szeretett. Ilyen a fesztiválozás is.

Tornóczky Anita 46 évesen végre babát vár (Fotó: Szabolcs László)

Csak óvatosan

Anita egészen fiatalkora óta imádja a fesztiválokat, a Balaton Soundon és a Sziget fesztiválon is rendszeresen megfordult és bizony megfordul még most is, igaz most már egészen más minőségében. Kismamaként már kerülnie kell a nagy tömeget, a nagyon hangos zenét, és persze az alkoholos italokat is. Most már nem fér bele egy pohár bor sem, de ezt a kismama egyáltalán nem bánja. A lényeg a fesztiválérzés, ami semmi máshoz sem hasonlítható.

Így, hogy babát várok, nyilván próbálom megválasztani a megfelelő távolságot, hogy ne legyen annyira hangos a zene, vagy legalább a nagyon erős hangoktól távol tartsam magam. A vodka-szóda helyett pedig almafröccsöt iszom.

– nyilatkozta Anita a témával kapcsolatban korábban a Borsnak.

Tornóczky Anita 2024-ben a Balaton Soundon (Fotó: Bors)

Tornóczky Anita a Szigeten

Anita és a kedvese szerdán kilátogattak a Sziget fesztiválra is, hol kifejezetten „kismamás” programot szerveztek maguknak:

„Meghallgatjuk ma Kylie-t, hétvégén pedig délutáni programokra jövünk. Rengeteg izgalmas dolgot tartogat a Sziget, akkor is, ha nem tudsz éjszakázni” – írta az Instagram oldalán a műsorvezető, aki természetesen egy közös fotót is közzé tett a belépésről: