Tornóczky Anita megindító vallomása: így készül a második gyermekre!

Tornóczky Anita és párja novemberben válhattak végre szülőkké, mikor megszületett kisfiuk, Noel. A pár közös küzdelme még közelebb hozta őket egymáshoz, annyira, hogy készen állnak egy újabb jövevény érkezésére.

Tornóczky Anita szeretne még egy gyereket Fotó: RTL Klub

Sok-sok évnyi próbálkozás után Anita 44 évesen lett édesanya. Ő és párja Miklós készen állnak egy újabb lombik programra, amint Anita leküzdötte a plusz kilókat, és az is fontos, hogy a protokoll szerinti 18 hónapot megvárják a beültetéssel.

Anita elmondása szerint mindig is egy fiútestvérre vágyott, és szeretné fiának, Noelnek megadni az esélyt, hogy övé legyen majd ez a szerep a jövőben.

Három fagyasztott embriónk van, ha abból lesz, lesz, ha nem, akkor nem megyünk tovább

- nyilatkozta.

Tornóczky Anita 44 évesen azok közé a szerencsés nők közé tartozik, akiknek ilyen korban is lehetőségükké vált édesanyává válni, akkoriban a hír rendkívül nagyot robbant, hiszen a pár sok-sok évnyi próbálkozás után érte el célját.

Van ennek egy protokolláris időszaka, amit be kell tartani a két beültetés között, ez 18 hónap

- árulta el az anyuka.

Tornóczky Anita szeretné a plusz kilóit leküzdeni, elmondása szerint nem lenne jó velük együtt belevágni egy új terhességbe. Első várandóssága idején Anita erős, edzett hasizmokkal rendelkezett, viszont a Tények Plusznak adott interjújában elárulta, hogy ez a fajta testfelépítés ,,fogva tartotta gyermekét", így nehezebben zajlott le a szülés, annak ellenére, hogy a terhessége alatt csak kevés testedzést engedélyeztek neki.

Egykori formájának visszaszerzése, és a plusz kilók leadása érdekében Anita rendkívül sokat mozog, többet között pilatesezik, jógázik és edzőterembe is jár. Személyi edzője szerint az, aki terhessége előtt vagy alatt is edzett, jobban regenerálódik, illetve ajánlott is a testmozgás, főleg, ha már korábban is mozgott az anyuka valamit.

Első terhessége alkalmával, bár évekig próbálkoztak, a lombik beültetés már egészen hamar, a második alkalommal sikert eredményezett. Anita elárulta, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, volt olyan barátnője, akinek csak a tizenötödik beültetés hozott új babát az életébe.

Igen, tizenötször kapsz ilyen hormonokat, amiktől hangulatingadozásaid vannak, ami megviseli a kapcsolatod, tizennégy kudarcélmény, ami megviseli a kapcsolatot.

Tornóczky Anita és férje között nagyon jó a harmónia, így nem meglepő, hogy egy újabb gyermek mellett döntöttek, akinek eljöttére lehet nem is kell olyan sokat várni.