„7 éve...” Világgá kürtölte örömét Tornóczky Anita, hatalmas a boldogság

Tornóczky Anita és párja, Miklós, éveken át harcoltak azért, hogy szülők lehessenek, ám az álmuk végül valóra vált. Kisfiuk, Noel, novemberben jött a világra, így a boldogságuk jelenleg nem is lehetne teljesebb. Habár nem lehetett könnyű, a párt csak még közelebb hozta egymáshoz a közös küzdelem, és szoros szövetséget hozott létre köztük. Ezek után nem is csoda, hogy Anita néhány igazán szívmelengető sorban jelentette be a közösségi oldalán a minap, hogy a kedvesével évfordulót ünnepeltek.

7 éve jóban-rosszban. Csodás férfi, társ, barát, cinkostárs és a legjobb Apuka

– írta meg Instagramon Tornóczky Anita, a kommentszekciót pedig csakhamar elárasztották a követők gratulációkkal, amelyekben még további sok boldog esztendőt kívántak a párnak.