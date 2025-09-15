Ezt ne hagyd ki! Hatalmas siker a mozikban az Ákos-film, minden jegy elkelt a premierre

RETRO RÁDIÓ

2025.09.15.
Október 16-án mutatják be a hazai mozik Kovács Ákos énekes-dalszerző életéről szóló EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. 

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. 

Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. 

A hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigvisz a szólópálya állomásain, és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. Egy lenyűgöző, ma is élő, formálódó életút filmje – könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal.

Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert. 1956 című dalának sorait emlékmű gránitjába vésték. Feleségével négy gyermeket nevelnek.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.

Az előzetes megtekinthető itt:

 

