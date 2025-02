Hirtelen öntötte el a pokoli fájdalom, csak a csodának köszönhetően maradt életben a TV2 sztárja

Bolla Adrienn bár évekkel ezelőtt szenvedett súlyos siklóernyő balesetet, a mai napig kísérti őt az a zuhanás. A Kiképzés című sport-reality Kinizsi rajában versenyző fiatal lánynak többek között ennek a magasságban előjövő szorongásnak és félelemnek a leküzdése a célja azzal, hogy részt vesz a TV2 és a Magyar Honvédség összefogásából született műsorban. A Farkas András törzszászlós alatt szolgáló Adrienn lapunknak részletesen felidézte a rémisztő balesetet.

A Kiképzés Kinizsi rajának katonája túlélte a saját halálát (Fotó: TV2)

A Kiképzés játékosa egy sziklafalnak csapódott...

„Egerben van egy hegy, ahol sokan szeretnek siklóernyőzni és sárkányrepülőzni. Egy napon lehetőségem nyílt rá, hogy kipróbáljam a siklóernyőzést, ami finoman szólva nem sült el jól. Elrugaszkodtam a hegyről és egy áramlat nagyon hirtelen, nagyon magasra repített."

Úgy harminc méteren lehettem, amikor az ernyő szó szerint összecsuklott és gyakorlatilag szabadesésben zuhanni kezdtem.

"Szó szerint lepörgött előttem az életem mozija. Láttam a szeretteim és a barátaim arcát, mielőtt fejjel becsapódtam a sziklás hegyoldalba. Filmszakadás, majd nagyon távolról hallottam, hogy körülöttem kiabálnak és hirtelen elöntött a pokoli fájdalom” – kezdte lapunknak A Kiképzés című katonai sport-reality versenyzője, aki végül a kórházban tudta meg, hogy szó szerint az is csoda, hogy életben maradt.

A TV2 és a Magyar Honvédség közös sport-reality-jének törzszászlósa segített a traumával küzdő Adriennek (Fotó: TV2)

Bolla Adrienn: „Ez az, amit szeretnék teljesen kiirtani magamból”

„Az orvosok szinte a csodámra jártak, mert egy gerinczúzódáson és egy lábsérülésen túl más bajom nem esett. Persze azért ezek sem voltak túl kellemesek, de tulajdonképpen olcsón megúsztam a kalandot még úgy is, hogy a baleset után eszméletemet veszítettem és lett egy kisebb agyrázkódásom is” – mesélte Bolla Adrienn, akire a „szerencséje” ellenére is hónapokon át tartó felépülés várt és a trauma következményeivel még ma is küzd. „A nyaki gerincem még bejelez időnként, de sokkal inkább zavaró, hogy a baleset következményeképpen rengeteg félelem és fóbia alakult ki nálam. Ezek közül akad olyan, ami mondhatni napi szinten hatással van az életemre. Előfordult, hogy egy csúzdaparkban elájultam. Ez az, amit szeretnék teljesen kiirtani magamból és ezért is jelentkeztem A Kiképzésre” – mondta a Magyar Honvédség és a TV2, A Kiképzés című katonai sport-realityjének szereplője, aki a forgatások alatt hatalmas ajándékot kapott kiképzőjétől, Farkas András törzszászlóstól. „Reméltem ugyan, de lehetetlennek hittem, hogy akadhat olyan ember, akinek egyetlen szavára átfordul ez a félelem bennem és 5 méter magasból egy medencébe, vagy egy helikopterből a Tiszába ugrom, de így lett."

Farkas András törzszászlós elhitette velem, hogy képes vagyok megtenni mindezt és igaza is lett.

"A Kiképzés visszaadott egy szeletet magamból, amiről azt hittem, örökre elveszett” – tette hozzá Bolla Adrienn. Hogy A Kiképzés játékosa meddig tud menetelni a TV2 és a Magyar Honvédség sport-reality-jében, az kiderül minden hétköznap este a TV2 képernyőjén.