A Kiképzés: Gyermekkori traumáját győzte le a zöld csapat katonája

A Magyar Honvédség és a TV2 együttműködésében készült A Kiképzés című műsor elérkezett a „pokol hetének” keresztelt szakaszhoz, ahol már kő keményen elindult a csapatok mentális és fizikai tűrőképességének az egekbe hajszolása. A négy kiképző célja, hogy ne csak elérjék a „játékosok” határait, de messze át is lépjék azokat. Különösen nehéz ez a határfeszegetés azok számára, akik valamilyen trauma hatására félnek a magasságtól, a mélységtől, vagy a víztől, hiszen a bennük lévő alapvető gát lebontása gyakran még egy pszichológusnak, vagy pszichiáternek is nehéz feladat lehet. De a TV2 sport-reality-jében és alapvetően a pokol hetének feladati kidolgozó Magyar Honvédség Vitéz Bertalan Árpád Különleges Műveleti Dandárjának berkein belül nincs helye sem a kifogásoknak, sem a hezitálásnak. A parancs az parancs a félelem pedig csak egy eszköz, amit egy jó katona a saját javára fordít, majd legyőzi. Ezt tette A Kiképzés Dobó rajának (zöld csapat) katonája is, aki a hétfői adásban, annak ellenére is beugrott az 5 méteres toronyból a medencébe, hogy gyermekkorában közel került a fulladáshoz. A Metropolnak Németh Ádám maga mesélte el a történetet.

A Kiképzés Németh Ádám számára több, mint szimpla próbatétel (Fotó: TV2)

A Kiképzés honvédje úgy süllyedt el, mint egy nyeletlen balta

„Valójában két olyan eset is volt gyermekkoromban, amikor majdnem megfulladtam, de csak az egyik emléke él bennem élénken. Balatonfűzfőn nyaraltunk a családdal és a szálloda medencéjénél játszottam. A széléről ugráltam a sekélyebb részre és a szélén kapaszkodva merészkedtem a mélyebb részek fölé. Valamiért egy idő után azt érezhettem, hogy már nagy biztonsággal közlekedem a vízben, ezért, amikor egy idősebb hölgy a medence széléhez közel úszva közeledett felém, arra gondoltam, hogy ellöknöm magam a faltól és megkerülve őt, vissza is kapaszkodom. Hát, ez nem jött össze, hogy finoman fogalmazzak. Úgy süllyedtem el, mint a nyeletlen balta.

A következő emlékem, hogy édesanyám kiemel a vízből én pedig erős pánikba kerültem

– idézte fel traumatikus élményét a TV2 A Kiképzés című műsorának szereplője, aki épen ezért, csak későn tanult meg úszni és bizonyos helyzetekben még elő-előjön a félelem érzése, ha vízbe kell merülnie.