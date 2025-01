A Kiképzés: Nagy bajban Benjámin, a kiképzője mentette ki

Elég néhány hiba, egy elveszített harctéri adóvevő és máris a kiesés szélén találhatja magát akár az a honvéd is, akit a legtöbb néző fejben az esélyesek között tartott számon az első héten nyújtott teljesítménye alapján. Hogy mennyire így van ez, azt jól példázza A Kiképzés Kinizsi rajában „szolgáló” Újváry Benjámin, aki egyszer hibázott nagyot az első héten és néhány apróbb hibát is vétett, így kiképzője őt jelölte rajából a műsor első próbatételére Zsiros Márk mellett. A civil életben személyi edzőként tevékenykedő Benjámin számára már ez a tény is komoly terhet jelentett, de ami ezután következett, arra sem ő, sem pedig Farkas András törzszászlós nem számított. A kiesés szélére sodródott honvéddel a sorsdöntő adás előtt beszélgettünk.

Újváry Benjámin komoly bajba került A Kiképzés forgatásán (Fotó: TV2)

A Kiképzés katonája a kiesés szélére került

„Annak, hogy a kiképzőm, Farkas András törzszászlós engem is jelölt az első próbatételre, több okai is lehetett. Az elején ugyanis voltak olyan buktatók, amiket nem sikerült hibátlanul vennem. Gondolok itt például a lövészetre. Az az igazság, hogy kicsit úgy éreztem, hogy bár igyekeztem kivenni a részem a kapott feladatokból, az egyéni teljesítményemmel mégsem tudtam annyit hozzáadni a Kinizsi raj teljesítményéhez, amennyit szerettem volna, vagy amennyit András elvárt.”

Egy darabig nem találtam a helyem és nem tudtam magamban rendezni a viszonyokat

– kezdte a Metropolnak Újváry Benjámin, aki miután megtudta, hogy a kiképzője őt is elküldi A Kiképzés első próbatételére, még inkább elbizonytalanodott.

Farkas András, a Magyar Honvédség törzszászlósa, a Kinizsi raj kiképzője elindult, hogy kimentse Benjámint (Fotó: TV2)

Újváry Benjámin: „Azzal egyáltalán nem számoltam, hogy végül neki kell értem jönnie”

„Már éppen kezdett leesni nekem, hogy hol is vagyok és mit is vár el tőlem a kiképzőm és mit a rajtársaim, amikor kiderült, hogy mindjárt az első próbatételen részt kell vennem. Sok kérdés és kétely kezdett cikázni a fejemben.”

Először azt kérdeztem magamtól, hogy elég jó vagyok-e, majd arra gondoltam, hogy talán Farkas András többet vár tőlem és ezért küldött csatába.

„Azzal egyáltalán nem számoltam, hogy végül neki kell értem jönnie, mert elveszítem a kommunikációs eszközt. Meg sem fordult a fejemben, hogy feladjam. Még azután sem, hogy elveszítettem a rádiót” – mondta a TV2 A Kiképzés című műsorának résztvevője. Hogy Újváry Benjáminnak végül sikerül-e úrrá lennie a harctéri káoszon és le tudja-e győzni a csapattársát, az kiderül péntek este a TV2 képernyőjén.