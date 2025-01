A Kiképzés: Kamerák előtt omlott össze a Hunyadi raj tagja

A csapatok éppen egy harctéri szimulációs feladatban igyekeztek helytállni és megfelelni kiképzőik magas elvárásainak, amikor a Hunyadi raj (kék csapat) egyik közlegénye jól láthatóan rosszul lett. Tóth Attila számított rá, hogy eljöhet az a pont, amikor eluralkodhat rajta a pánik, hiszen mint mondja, olyan traumákat hordoz gyermekkora óta, melyek nyomán retteg a bezártságtól és a víztől is. Éppen ezen félelmei legyőzése volt az egyik oka annak, hogy úgy döntött, jelentkezik A Kiképzésre. Az Oravecz Kristóf főhadnagy csapatába tartozó honvéd most a Metropolnak mesélte el, mit érzett az összeomlás előtti pillanatokban és mit azután, hogy sikerült legyőznie az egyik legnagyobb félelmét.

Tóth Attila összeomlott, de végül talpra állt A Kiképzés forgatásán (Fotó: TV2)

Legyőzte félelmét A Kiképzés részvevője

„Nagyon régen nem uralkodott már el rajtam olyan erős pánikfélelem, mint amilyet a kamerák rögzítettek. Néhány éve ugyanis rengeteg energiát és időt fordítok arra, hogy képes legyek uralni és legyőzni ezt az állapotot. Tulajdonképpen jól is ment, de biztos voltam benne, hogy létezhet olyan szituáció, amikor újra eluralkodhat rajtam.

Bevallom, nem számítottam rá, hogy ilyen hamar meg is jelenik, ahogyan arra sem, hogy ilyen elementáris erővel hat majd rám

– kezdte lapunknak a TV2 A Kiképzés című műsorának honvédje, aki pontosan tudja, minek, vagyis inkább kinek „köszönheti” a legyőzésre váró félelmeit. „Leszögezném, hogy nem panasz, pusztán tény, hogy egy bántalmazó környezetben nevelkedtem és nem is igazán szeretném részletezni mindazt a fizikai és verbális erőszakot, amiben gyerekként részem volt. Nem csak azért, mert nem szívesen emlékszem vissza az akkoriban történtekre, hanem mert nehéz lenne szalonképessé tenni a mesét. A képernyőn látottakhoz annyit tennék hozzá, hogy a nevelőapám rendszeresen bezárt egy szekrénybe, de van még történetem a vízzel is…” – sorolta Tóth Attila, majd felidézte a forgatáson átélt nehéz percek emlékét is.

Oravecz Kristóf főhadnagy méltán lehet büszke Attilára (Fotó: TV2)

Tóth Attila teljesen elveszítette a kontrollt A Kiképzés forgatásán

„Az említett okból félek a bezártságtól és a szűk helyektől, bár a félelem ez esetben nem írja le pontosan mindazt, amit átéltem. Ahogy megpróbáltam bemászni a harckocsi alá, egyetlen pillanat alatt, mintha minden, de minden megszűnt volna körülöttem. Csak a félelmet éreztem és pillanatokkal később már kint is voltam a tank alól."

Filmszakadás volt, nem hallottam magamat sem, csak Oravecz főhadnagy hangja jött át a burkon, amibe kerültem.

"Éreztem, hogy megfog és elindulunk. Azt, hogy közben folyamatosan ordítottam, csak most a képernyőn láttam és hallottam. Végül megcsináltam, de a büszkeség, vagy inkább az öröm, csak jóval később érkezett meg. A főhadnagy segítségével legyőztem az egyik nagy félelmemet, ami ha nem is teljesen nyomtalanul, de elmúlt” – magyarázta büszkén Tóth Attila honvéd, aki nem szégyelli A Kiképzés forgatásán elejtett könnyeit sem és kimondottan büszke arra, hogy a kisfiának – és persze mindenki másnak megmutathatta –, minden félelem legyőzhető. Ahogyan azt is, hogy egy mindig erősnek és határozottnak mutatkozó férfi is ejthet könnyeket, sőt, az mutatja meg igazán a benne lakozó erőt.