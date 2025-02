A Házasság első látásra népszerűsége a második évadra sem csökkent, mi több, még nagyobb érdeklődésre tett szert, mint az előző széria. A szereplők sorsát azóta is folyamatosan nyomon követik a rajongók, így nem csoda, hogy az állandó érdeklődés mellett ők is igyekeznek eleget tenni az elvárásoknak.

Házasság első látásra Reni és Dávid Petra is extrém fotókkal sokkolta a követőket (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: a külső az egyik legfontosabb

Bár az évadok alatt igyekeztek a szereplők bizonyítani elhivatottságukat házastársaiknak, tény, hogy az oltárnál vakon házasulandók első benyomása a külsőségeken alapul, hiszen a műsor lényege a kísérlet maga, hogy vajon hogyan sül el, ha két ismeretlen összeházasodik egymással anélkül, hogy valaha találkoztak volna. S bár a legtöbb esetben válással végződött a frigy, sok szereplő a mai napig tartja egymással a kapcsolatot.

Dávid Petra az első, míg Kovács Reni a második évad ikonikus szereplői voltak, akik azóta is jóban vannak egymással. Petra egy korábbi interjújában elárulta, hálás a műsornak, hiszen Renit is ennek köszönhetően ismerhette meg. A két barátnő a sok közös program mellett most új kihívásra vállalkozott: mindketten a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy kipróbálják, hogyan néznének ki ugyanazzal az arccal, de teljesen más külsővel, az eredmény pedig döbbenetes lett.

Dávid Petra volt már szőke hajú, de nem érezte magáénak az árnyalatot (Fotó: Dávid Petra Instagram)

Dávid Petra újra a szőkével próbálkozik?

A fitneszedző folyamatosan alakítgatja megjelenését, az egészséges életmód mellett nemrég megműttette a melleit, illetve hajszínét és hosszát is többször megváltoztatta. Az AI segítségével pedig most újfent szőke hajat villantott, s követőitől próbálja kipuhatolni, melyik nyeri el tetszésüket. Korábban egykori házastársa, Andris egy szőke hajú lányt képzelt maga mellé a fekete hajú hölgy helyett, de azóta Petra kipróbálta már a rövid szőkét, amit viszont egyáltalán nem érzett magáénak. Ugyanakkor hozzátette, szerinte a mesterséges intelligencia által kreált képek ijesztőek lett.

Nincs ezzel másképp Reni sem, aki egyenesen betiltaná az alkalmazást, noha ő egy fokkal merészebb elképzeléseket is megvalósított a képszerkesztővel: dögös rendőrként, légiutas-kísérőként, jégkirálynőként és amazonként egyaránt láthatjuk, s szinte mindegyik jól is áll neki. Házasság első látásra Reni fotóit Instagram-oldalán lehet megnézni, így mindenki eldöntheti maga, melyik az igazi.