A felvezető és a látottak után nincs is logikusabb kérdés, amit bárki feltehetne Cziráki Martinnak a „Miért?”-nél, miután figyelhettük őt a TV2 képernyőjén, ahogy szinte szó szerint az életéért küzdött a medencében és később a nyílt vízi feladatnál is. Ezt a kérdést végül neki is szegeztük A Kiképzés sárga csapatában versenyző fiatal vállalkozónak. A válasz pont olyan meglepőre sikeredett, amilyenre számítottunk.

Cziráki Martin A Kiképzés Kinizsi rajának tagja nem tud úszni (Fotó: TV2)

A Kiképzés Martin számára több, mint egy kihívás

„Hogy mi vezet egy úszni egyáltalán nem tudó embert arra, hogy jelentkezzen A Kiképzés című műsorba, miközben tudja, mert a castingon is kérdezik tőle, hogy bőven lesznek majd vizes feladatok?”

Rém egyszerű! A túlzott önbizalom

- kezdte nevetve Cziráki Martin. „Persze ez tényleg csak vicc, hiszen az ok ennél jóval prózaibb és kevésbé vidám. Már gyerekként is tele voltam ambícióval, amit sokan, sokfelől próbáltak letörni. Bármibe is fogtam, bármit is terveztem el, folyton azt hallottam, hogy engedjem el, mert úgysem vagyok rá képes, nem lehet. Akár el is fogadhattam volna ezt, de én a másik utat választottam. Lázadtam, amolyan fogd meg a söröm stílusban és a saját javamra fordítottam minden ellenem irányuló energiát. Nem részletezném, de a lényeg, hogy alig múltam tizennégy éves, amikor a saját lábamra álltam. Megmutattam, hogy a szakközépiskola mellett lehet dolgozni és nem kell feltétlenül azt az utat járni, amit a szegénység kijelöl az embernek, persze rengeteg hullámvölggyel. Ezek a mélypontok, amik megtanítottak küzdeni, hiszen, ha fel akarok a padlóról állni, akkor elszántan és ádázul kell küzdeni, így úgy voltam vele, hogy ha az életemért kell harcolni, akkor az hazai pálya lesz és mentális erőből meg fogom tudni oldani. Mindig azt vallottam, hogy az akadályok azért vannak, hogy legyőzzük őket, lehetetlen nem létezik. Hát persze, hogy az úszástudás hiánya hátrány és akadály. Azért fogtam bele többek között A Kiképzésbe, hogy a határaimat feszegessem” - magyarázta a Farkas András törzszászlós Kinizsi rajában versenyző Cziráki honvéd, akit egyébként egy testnevelőtanár riasztott el a víztől anno általános iskolában, amikor egy úszásórán visszanyomta a víz alá, miközben ő megpróbált kimenekülni a medencéből.