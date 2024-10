Nincs egyedül, III. Károly király őszintén vallott rákbetegségéről

Egy péniszrákkal küzdő férfi megható levelet kapott III. Károly királytól, amiért nyilvánosságra hozta betegségét. A 76 éves Roger Cartwrightot 2012-ben diagnosztizálták a betegséggel, amelyet követően eltávolították a daganatát. A rádiós bátran harcolt a betegséggel, több műtétet is végrehajtottak rajta, és részt vett egy vakcinakísérletben is, ami jelentősen lelassította a rák terjedését. Betegsége érzékeny természete miatt azonban nehéz volt nyíltan beszélnie az állapotáról. Azonban abban a reményben, hogy eloszlatja a péniszrák körüli megbélyegzést, a brit férfi nyilvánosan megosztotta történetét egy lappal – ezután III. Károly király levelet írt Rogernek, hogy biztosítsa támogatásáról. Az uralkodó őszintén együttérez a férfivel, hisz maga is nyilvánosságra hozta idén februárban, hogy rákot találtak nála.

Fotó: AFP

Amikor a Károly királyról szóló hírek megjelentek, fantasztikusnak tartottam, hogy erről beszél

– nyilatkozta Roger, aki ekkor levelet küldött az uralkodónak, amelyben köszönetet mondott, amiért megosztotta saját tapasztalatait. Később Károly király személyesen válaszolt neki egy megható levélben, amelyben megköszönte Rogernek, hogy ő is nyíltan beszél állapotáról, amellyel segít a tévhitek eloszlatásában.

Mint sok ember, én is írtam neki egy rövid levelet, amelyben minden jót kívántam neki. Beleírtam a saját tapasztalataimat is, és elmondtam, mennyire örülök, hogy a király úgy döntött, hogy erről beszél, mert amit ő mond, sokkal nagyobb hatással lesz, mint bármi, amit én tehetek

– tette hozzá Roger, aki mint most kiderült, válaszként egy jókívánságokkal teli levelet kapott. Károly király azt írta, meghatotta, hogy Roger a betegség tudatosításával foglalkozik - írja a Daily Mail.