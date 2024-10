Eddig bírta, Katalin hercegné végérvényesen kiadta Harry herceg útját

Katalin hercegné márciusban jelentette be, hogy rákot találtak nála. Ezt követően kemoterápiás kezelésen esett át, amely szerencsére mostanra már be is fejeződött. Bár a hercegné egyre erősebb, a gyógyulásig vezető út még hosszú. Ahhoz, hogy küzdelme sikeres legyen, elengedhetetlen a stresszes helyzetek elkerülése, amelyből azonban okozott neki néhányat a királyi család szennyesét kiteregető Harry herceg.

Harry és Meghan nem szívesen látott vendégek az Egyesült Királyságban. / Fotó: Chris Allerton

Bár korábban elterjedt a hír, hogy Katalin átértékelte az életét, és arra jutott, nincs helye ellentétnek a családban, úgy látszik, hogy a békülés felé vezető út csak még rögösebb lenne. A hercegné korábban férjét, Vilmos herceget is arra biztatta, ne engedje, hogy elmérgesedjen a helyzet testvérével, most mégis drasztikus döntést hozott. Egy forrás a palotából elárulta, Katalin már nem győzködi Vilmost, sőt maga is belátta, hogy nincs értelme békét keresni Meghanékkal. Részben azért jutott erre az álláspontra, mert ő sem tudja megbocsátani az Egyesült Államokba költözött házaspár korábbi rágalmazásait, másrészt pedig úgy véli, hogy Meghant csak a pénz és hírnév érdekli, ami a későbbiekben újabb problémás helyzeteket teremthet.

Bizonyára Vilmos már korábban belátta, hogy a béküléssel való próbálkozás valójában csak újabb vitákat szülne, amitől meg akarta óvni kedvesét. Az Angliában maradt családtagok között nagy az összhang, ahogy a trónörökös, úgy az uralkodó sem tesz komolyabb lépéseket arra vonatkozóan, hogy rendezze a fennálló helyzetet. Ez mind bizonyítja az ügy komolyságát, mert a királyi család tagjai jellemzően nagyon adnak arra, hogy a nyilvánosság előtt azt mutassák, minden a legnagyobb rendben van.