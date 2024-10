Leleplezték Sarolta hercegnő édes titkát, ebben utánozza Katalin hercegnét

Kiderült, hogy Sarolta hercegnőnek van egy édes szokása, amit édesanyja, Katalin hercegné különösen imád. A hercegné köztudottan aktívan részt vesz a gyermeknevelésben, és mivel nagyon szeret főzni, gyakran megfordul a konyhában, ám ilyenkor nincs egyedül!

Sarolta olyan akar lenni, mint édesanyja Fotó: Anadolu

A háromgyermekes édesanyáról tudni lehet, hogy szívesen készít például olasz ételeket, de a csípős fogásokat sem veti meg. Mint kiderült, kislánya szereti nézni, amint édesanyja főz, olyannyira, hogy olyankor ő a saját játékkészletével utánozza anyukája mozdulatait. Katalin és Sarolta kapcsolata nagyon erős, ami roppant szembetűnő a nyilvános eseményeken is.

A walesi herceg és hercegné elkötelezett hívei az egészséges életmódnak és a sportnak, és úgy tűnik, hogy gyermekeik is örökölték ezt a szenvedélyt. Azt is tudni lehet, hogy miután Katalint márciusban rákbetegséggel diagnosztizálták, a kerti munka vált a szenvedélyévé. Miután leszedte a hozzávalókat, a friss alapanyagokból főz, és amennyire csak lehet, ebbe a házimunkába is bevonja a kicsiket.

Az egyik keveri a lisztet, a másik a tejet és a vajat adja hozzá. Emellett salátákat is készítenek

– osztotta meg egy bennfentes, aki szerint György és Sarolta és szeret például sajtszószt készíteni. Mint azt megírtuk, mostanra befejeződött a hercegné kemoterápiás kezelése, így újult erővel vetette bele magát a családja körüli teendőkbe, valamint kötelezettségei elvégzésébe. Ha pedig választania kell, hogy éppen mit helyez előtérbe, egyértelműen a gyerekeivel tölti az időt!