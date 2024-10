Katalin gyógyulása után bejelentette a gólyahírt a palota: jön a következő baba

Az év nagyon nehezen indult az angol királyi családnak. Még fel sem eszméltek abból, hogy elhunyt Erzsébet királynő és hátba szúrta őket Harry herceg, már jöttek is a következő csapások: Károly királyt rákkal diagnosztizálták, pár héttel később pedig azt is bejelentették, hogy Katalin hercegné is rákos. Most azonban úgy tűnik, a dolgok kezdenek jobbra fordulni: Katalin hercegnét hivatalosan is gyógyultnak minősítették, most pedig gólyahírrel örvendeztették meg a népet.

Sokak kedvence, Beatrix hercegnő, András herceg és Sára hercegné lánya második babáját várja. Új taggal bővül tehát a királyi család!