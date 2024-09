Harry herceg és Meghan külön folytatják

Harry herceg és Meghan Markle úgy tűnik, hogy külön utakon folytatják, amíg a herceg kitalálja, mit tartogat számára a jövő. Bár a páros általában elválaszthatatlan, Harry negyvenedik születésnapja óta több időt töltenek egymástól távol.

Harry herceg az angol királyi család feketebárányaként híresült el (Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

Harry herceg önállóan szeretne boldogulni

Sussex hercege egyre több önálló szereplést vállal. Úgy látszik, szeretné egyedül is megállni a helyét és kicsit függetlenedni feleségétől. Phil Dampier királyi szakértő egy külföldi lapnak nyilatkozott arról, hogy ennek mi lehet az oka.

„Az, hogy a herceg ennyi mindent csinál egyedül, nagyon jelentős lépés a részéről. A páros egyre több időt tölt külön, ahogy Harry próbálja kitalálni, milyen úton induljon el a jövőben. Azt gyanítom, hogy Harry csak egy csatolmánynak érezheti magát. Most viszont egy sokkal teljesebb és kielégítőbb szerepet szeretne magának, ezért a jövőben valószínűleg többet láthatjuk majd egyedül.”

Meghan sorra mondja le az eseményeket

A hétvégén Harry egyedül jelent meg egy Californiai jótékonysági eseményen. A hercegné az utolsó pillanatban mentette ki magát betegsége miatt. Nem sokkal később pedig egy egyhetes, nagy horderejű eseményre utazott New Yorkba, amit Meghan szintén kihagyott. A hónap végén Sussex hercege szintén egyedül látogat el a WellChild Awards nevű jótékonysági eseményre Londonba, ahová az előző években felesége is elkísérte. Azonban úgy tűnik, a hercegné most otthon marad gyermekeikkel Archieval, és Lilibettel.

Harry és Meghan évekkel ezelőtt lemondtak királyi kötelességeikről, hogy Amerikában alapítsanak családot Fotó: AFP

A herceg csak úgy ragyog felesége nélkül

Egy testbeszédszakértő szerint Harry sokkal magabiztosabbnak tűnik Meghan nélkül. Elmondta, hogy Californiában kifejezetten elemében volt, csak úgy ragyogott. Judi James szakértő szerint a herceg kisugárzása a Hollywood-i sztárokéval vetekedett.

„A nyitott zakója, a ragyogó mosolya, a pozitív gesztusai mind-mind azt sugallják, hogy mennyire elemében van. Amíg a két díjazott egymás mellett meghúzódva állnak, addig Harry széles gesztusokkal kommunikált, megfogva az egyikük vállát – ami nagyon informális módja az elismerésnek. Még az is, ahogy a mikrofonját tartja azt sugallja, hogy ő uralja a színpadot."