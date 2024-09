Örömünnep Angliában: megpecsételhetik Harry herceg sorsát

Harry herceg visszatér jövő héten Londonba, idén már negyedik alkalommal. A királyi szakértők szerint ez akár azt is jelentheti, hogy a renitens herceg újra kibékülhet családjával.

Harry herceg és Károly király kapcsolatát fagyosnak jellemzik mostanában (Fotó: AFP / AFP)

Harry herceg meggondolhatta magát

Már többször felröppent a hír, hogy III. Károly király nyitott lenne arra, hogy kibéküljön kisebbik fiával. Harry herceg pedig mostanában sokszor repül Angliába, ami annak az előjele is lehet, hogy kész lenne kibékülni családjával. Sokan reménykednek abban, hogy a mostani találkozás sorsdöntő lehet az angol királyi család számára. Hugo Vickers királyi történész is egyetért abban, hogy ez mindenképp optimizmusra adhat okot.

„Hát, elég gyakran jön vissza Angliába, nem?” — tette fel a kérdést a történész egy külföldi lapnak, majd folytatta: „Ez pedig azt gondolom, hogy egy jó előjel lehet.”

Ha továbbra is ennyit jön haza, legalább megadja az esélyét annak, hogy találkozzon édesapjával, ami egy lépés lehet a kibékülés felé vezető úton.

Meghiúsulhat a találkozó

Sokak szerint azonban nem most fog eljönni a pillanat, hogy megtörténjen a nagy egymásra találás. Bár Harry valóban hazarepül a jövő héten, hogy részt vegyen a WellChild Awards-on szeptember 30-án, ami talán reményre adhat okot, hogy találkozzon apjával és Vilmossal is, ez mégis könnyen meghiúsulhat. Károly ugyanis pár nappal korábban Skóciába repül, hogy megünnepelje a Skót Parlament 25. évfordulóját.

Harry herceg és Meghan Markle Amerikába költözése is csak rontotta az angol királyi családdal való kapcsolatukat (Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

III. Károly király szabja meg a feltételeket

Hugo Vickers szerint azonban így is van remény. A szakértő elmondta, hogy bár hosszú még az út a békülésig, már az is pozitív, hogy a herceg bármikor hazamehet. Hozzátette, az, hogy lesz békülés, vagy sem nagyrészt Károlyon múlik. Így is előfordulhat, hogy lesz egy ilyen találkozó, de az egészen biztosan a király feltételei szerint fog megvalósulni.

Úgy fogalmaznám, hogyha Károly látni kívánja a herceget, akkor el fogja intézni, hogy láthassa.

„Ha pedig nem szeretné, akkor túl elfoglalt lesz hozzá. Ez ennyire egyszerű. A király mindenesetre nyitva hagyta az ajtót számára” – tette hozzá Vickers.