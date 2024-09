Hoppá! Újra egymásra találtak a Házasság első látásra sztárjai - Fotó

Házasság első látásra - Bár a műsornak már hónapok óta vége van, a szereplők mégsem engedik el egymás kezét. Mint kiderült, sokan a mai napig jó kapcsolatot ápolnak egymással: vannak, akik együtt utaznak, és vannak, akik csak néhanapján futnak össze, de mégis keresik a másik társaságát. Ez történt a hétvégén is! Gyöngyi osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy összefutott többek között a volt férjével, és még hozzájuk csapódott Petra, Nelli, Bogi és Geri is.

Újra együtt a Házasság első látásra szereplői (Fotó: Polyak Attila)

Újra együtt a Házasság első látásra sztárjai

A szereplők perecezni mentek el, és a kép tanúsága szerint nagyon jól érezték magukat. Persze, az lett volna az igazi, ha többiek is velük tudnak tartani, azonban többen vidéken élnek vagy éppen dolgoznak, így nehéz összehozni egy ilyen találkozót. Gyöngyi azonban korábban már elmondta, nagyon nyitottak a közös programokra, csak éppen a szervezés nehézkes...

"Jóban maradtunk mindenkivel, és időként szoktunk is programokat szervezni. Mondjuk ez nem olyan egyszerű, mert kb. lehetetlen olyan napot találni, amikor mindenki ráérne. Valaki vidéken lakik, valaki ott dolgozik, úgyhogy nagy csodának kell történnie, hogy mindannyian találkozni tudjunk. De ha személyesen nem is, akkor online megoldjuk a dolgot, van egy csoportunk, ahol szoktunk beszélgetni, és megbeszéljük kivel és mi történt" - mondta korábban lapunknak Gyöngyi, akire egyébként nemrég a szerelem is rátalált. Igaz, egyelőre nem szeretne többet mondani a titokzatos lovagról, de annyit elárult: nagyon boldog.