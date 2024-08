Hoppá! Megmutatta új párját a Házasság első látásra bombázója – Fotó

Házasság első látásra – A műsor, ami Horváth Enikő életét mondhatni örökre megváltoztatta, hiszen kamerák kereszttűzében mondta ki a boldogító igent, és remélte azt, hogy a szakértők által választott férjével boldog életük lesz majd. Nos, ez már senki számára sem meglepetés, hogy nem így történt, Enikő és Péter ugyanis a válás mellett döntöttek, s a volt feleség szerint a távolság nagyon jól áll nekik. Főleg úgy, hogy a szőke szépség azóta már tovább is lépett, amit lapunkkal osztott meg először…

Újra szerelmes a Házasság első látásra sztárja

Encire tehát rátalált a szerelem, ráadásul nem is akárhol… A csinos lány a Balatonon vállalt munkát, itt ismerkedett meg a jelenlegi párjával, akivel már az első egymásra nézésből tudta, hogy ez nem csak munkakapcsolat…

Nem felejtem el az első napot, amikor a rózsaszín kis bőröndömmel megérkeztem, és egy kedves fiatalember azonnal a segítségemre sietett. Nem tagadom, elsőre megvolt köztünk a kémia, elkezdtünk beszélgetni, a többi pedig már csak történelem.

„Jól érezzük magunkat együtt, tényleg rengeteg a közös bennünk. Például ő is tevékenykedett a médiában, a Love Island című realityben szerepelt, és a TikTokon is vezet egy oldalt. Jelenleg viszont civil munkát végez, és nem szeretnénk kitenni a kapcsolatunkat a nyilvánosságnak, úgyhogy többet egyelőre nem szeretnék mondani róla” – mesélte még július végén a Metropolnak Enci, aki azóta már előszeretettel mutogatja is a választottját. Most épp az Instagram-oldalán tett ki egy közös fotót, és valóban le sem tagadhatná, hogy mennyire szerelmesek.

„Egyelőre feltételekkel kezeljük a médiában a megjelenésünket, de úgy gondolom, hogy mivel sok a közös bennünk, és a múltunkban is, így nem zárom ki, hogy a jövőben vállaljunk majd televíziós szereplést. Persze, addig még sok víz lefolyik a Dunán, de soha ne mondd, hogy soha! Mondjuk a Házasság első látásra már kilőve, pedig ott biztos jók lettünk volna, ha összehozott volna a sors” – fogalmazott lapunknak Enci, aki jelek szerint tényleg nagyon boldog, s talán hamarosan a képernyőkön is viszontláthatjuk.