Elképesztő változáson ment keresztül a Házasság első látásra szőke ciklonja

Horváth Enikő számára nem ért boldog véget a Házasság első látásra, a műsor végén ugyanis elváltak Petivel. Az egykori házaspár egy ország szeme láttára mondta ki a boldogító igent, kapcsolatuk azonban teljesen megszakadt, mint azt elmondták, jót tett nekik a távolság, több mint egy évig egyáltalán nem is voltak beszélőviszonyban, mígnem a Szerencsekerék egyik adásában újra egymás mellé nem sodorta őket az élet. Nem voltak haragban, de nem hiányoztak egymásnak.

Horváth Enikő a Házasság első látásra műsorába nagy reményekkel érkezett (Fotó: TV2)

Bátraké a szerencse

Enikő számára a műsorba való jelentkezés vagány döntés volt, amely tükrözte azt az elkötelezettségét, hogy megpróbáljon valami újat. A csinos szőkeség a műsor után egy időre eltűnt, mert egy hajón kapott munkát, itt pedig kevesebb lehetősége volt közösségi oldalával foglalkozni, azóta viszont pótolta a hiányokat. Követői legnagyobb örömére egyre több részletet oszt meg magánéletével kapcsolatban, legutóbb az is kiderült, hogy újra megtalálta a boldogságot. Enci ezt a kapcsolatot már sokkal óvatosabbak kezeli, mint a korábbit, bár saját bevallása szerint, ha ezzel a fiatalemberrel került volna össze a realityben is, akkor biztos, hogy együtt maradtak volna. Most azonban nem foglalkozik ezzel, élvezi, hogy továbblépett, sőt, még ikonikus hosszú haját is rövidebbre vágatta. Úgy tűnik, tehát, hogy Enikő bártan vállalkozik újdonságokra, legyen szó kapcsolatról, munkáról, vagy akár stílusváltásról.

Enci új párjának nem ismeretlen a média

Horváth Enikő nemrég a Metropolnak is mesélt virágzó kapcsolatáról, így megtudtuk, hogy szerelmének is van tapasztalata a kamerákkal.

Jól érezzük magunkat együtt, tényleg rengeteg a közös bennünk. Például ő is tevékenykedett a médiában, a Love Island című realityben szerepelt, és a TikTokon is vezet egy oldalt. Jelenleg viszont civil munkát végez, és nem szeretnénk kitenni a kapcsolatunkat a nyilvánosságnak

– nyilatkozta akkor. Reméljük, hosszú ideig tart majd a szerelmük.