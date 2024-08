Erdélyi Mónika még nem adta fel, most elárulta, milyen férfiról álmodik

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, nem végződött jól a műsorvezető görögországi nyaralása. Erdélyi Mónika az utolsó napon már nem érezte jól magát. Hazaérkezése után 39 fokos lázzal az ügyeleten kötött ki. Bár még csak pár nap telt el, de szerencsére jobban van.

Erdélyi Mónika / Fotó: Markovics Gábor

Most pedig a Best hasábjain rántotta le a leplet a szerelmi életéről. Erdélyi Mónika életében már két válás is bekövetkezett. Mindkét házasságából született egy kislánya.

Első férje, akkor hagyta el, amikor Viki lányuk még csak pár hónapos volt. Emiatt Mónika szíve megszakadt, hiszen vissza kellett mennie dolgozni, így gyermekét bölcsődébe kellett adnia. A legfájóbb az volt számára, hogy tudta, nem neki fogja kimondani az első szavait, nem láthatja majd az első önálló lépéseit, de nem volt más választása.

Később újra rátalált a szerelem, aminek Molly lánya lett a gyümölcse. Azonban a második házassága is zátonyra futott. Ekkor ugyan már idősebb és edzettebb volt Mónika a szívügyek terén, és az ismét elszenvedett kurdarc, valamint át élt fájdalomból merítve, még jobban megerősödött.

Erdélyi Mónika a történtek ellenére hisz a párkapcsolatokban és a házasságban, ám határozott nőnek tartja magát, aki egyedül is megáll a lábán.

„Ha valaki szeret, ha valaki jó hozzám, a csillagokat is lehozom neki. Kiválóan főzök, sütök, na jó, takarítani nem annyira szeretek, de azt is megcsinálom. Tyúkanyó vagyok. Boldog lennék, ha találnék egy olyan társat, aki mellett nagybetűs nő lehetek. Korábban nem, de most, hogy már nagyok a lányaim, lassan elindulnak a saját útjukon, nyitott vagyok egy új szerelemre. Nem vagyok egy spirituális beállítottságú, de hiszek benne, hogy az, amit kifelé sugárzunk, megérzik az emberek, például a férfiak. Megérzik, hogy nyitott a szívem. Egyébként ebben a fogyásom is nagyon sokat segített. Az a jó pár pluszkiló, ami rajtam volt, még ha nem is vettem észre, de megcsonkította az önbizalmamat” – árulta el Mónika a Bestnek.