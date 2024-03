„Éhesen nem szabad vásárolni” – Erdélyi Mónika elárulta, hogyan spórol

Erdélyi Mónika az utóbbi időszakban igazi világutazó lett, lányával jártak az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban is. A rajongók persze fel is tették a kérdést, hogy egyedülálló édesanyaként hogyan tud ennyit utazgatni, s még valakiben az is felmerült, hogy esetleg egy gazdag pasi az, aki finanszírozhatja ezeket kiruccanásokat. Persze Mónikának több sem kellett, két videót is készített, melyben elmagyarázta, hogyan tudja kifizetni ezeket az utakat. És a gazdag pasi kérdést sem hagyta válasz nélkül...

Erdélyi Mónika elárulta spórolási praktikáit (Fotó: Szabolcs László)

Erdélyi Mónika: Gazdag pasi fizeti az utakat?

Nem titok, hogy a műsorvezető számára az utazás nagyon fontos, éppen ezért le tud mondani több dologról is. Például a kapszulás kávéról, vagy éppen a fodrászról. Előbbivel évi 140 ezer forintot spórol, ami mint mondja, egy párizsi és egy londoni kiruccanás ára.

A tavalyi évben is, 6-7 alkalommal, de talán nyolcszor is utaztunk. Írták sokan, hogy biztos gazdag pasi fizeti ezeket az utakat.

„Hát, hogy most gazdag pasi fizeti-e, vagy sem, ezt én a jövőben sem kívánom a nyilvánossággal megosztani, és azt sem, hogy a magánéletünkben mi történik. De ezeket az utazásokat mi saját zsebből is ki tudjuk fizetni, vagy pont abból is fizettük” – kezdte a videójában Mónika, majd hozzátette: neki nem fáj az, hogy spórolnia kell, ugyanis ők világot akarnak látni, és ezt saját zsebből akarják kifizetni.

„Nem tudom, kiszámoltátok-e már, hogy milyen irdatlan összegek mennek el kávéra, egészen pontosan a kávékapszulára. Kíváncsiságból én összeszámoltam, mennyit költök erre. Napi három kapszula egy év alatt, nekem 142 ezer forintomba kerül. Vagyis csak kerülne, mert már erre nem költök, ugyanis ebből Párizs–London megvan két személynek, oda-vissza” – ecsetelte Mónika, aki nem csak ezen spórol, de például a fodrászon is. Legutóbb ugyanis 40 ezer forintért akarták befesteni a haját, ezért inkább magának megcsinálja otthon. Emellett a reptéri transzferekről is lemondott, és még a ruhákra sem költ óriási összegeket, ugyanis csak akkor vásárol, ha akciósak. Most viszont újabb tippeket és trükköket osztott meg a nagyvilággal Mónika: elárulta, mi az, amin még pluszban tudnak spórolni, a pénzt pedig utazásra tudják költeni.

Nem megy éhesen vásárolni

Mónika szerint az egyik legegyszerűbb praktika, hogy ne menjünk éhesen vásárolni, mert akkor elképesztő összegeket fogunk kicsengetni a kasszánál. És akkor utazni sem fogunk tudni... Illetve a műsorvezető még az ételrendelésen is sokat spórol, inkább előre főz nagyobb adagokat, minthogy több tízezer forintot fizessen egyetlen étkezésért.

Az ételeken iszonyú sokat lehet spórolni.

„Én legalábbis ezt gondolom. Például mi nem rendelünk ételt, gyakorlatilag soha. Amikor covidosak lettünk, akkor valahogy meg kellett oldanunk a bevásárlást, és az elején nagyon jó érzés volt. Egészen addig, amíg össze nem gyűjtöttem a számlákat, és össze nem számoltam, hogy röpke 10 nap alatt mennyit költöttünk... Ezért inkább előre főzök, ezzel időt és pénzt spórolva” - árulta el Mónika, majd hozzátette: bevásárolni is úgy megy, hogy listát ír előtte, és éhesen semmiképp sem teszi be a lábát a boltokba. Na meg szomorúan sem.