Amire senki nem számított: hamarosan kibékülhet Vilmos és Harry

Évek óta húzódó viszály után újra találkozhat egymással jövő hónapban Harry és Vilmos. A testvérek, akik immáron két éve nem beszéltek már egymással, egy véletlen folytán New Yorkban láthatja újra egymást, miután egyszerre lesznek jelen egy klímaeseményen.

Újra találkozhat egymással Harry és Vilmos. Fotó: James Whatling / MEGA

Harry szeptember 22-29 között fog a híres amerikai városban tartózkodni, amely időszak alatt saját jótékonysági alapítványának, az Archewellnek egyik ügyéhez szeretne több támogatót szerezni. De ezek mellett a sussexi herceg további olyan eseményeken is részt vesz majd, mint például a Diana-díjátadó vagy épp a HALO alapítvány estje.

Ez a New York-i út azonban teljesen egybeesik azzal a dátummal, amikor Vilmos is ott lesz. A 42 éves walesi herceg ugyanis a hírek szerint részt vesz majd egy díjátadón szeptember 24-én a The Plaza Hotelben Manhattanben, amely során összesen öt kategóriában oszt ki díjakat. S habár hivatalos megerősítés nem érkezett biztos megjelenéséről, Vilmos tavaly és azelőtt is részt vett az eseményen.

Ez az amerikai út lehet tehát az, amin a királyi testvérek két év elteltével újra láthatják egymást. Diana és Károly fiai ugyanis II. Erzsébet temetésén szóltak a másikhoz utoljára. Még akkor sem találkoztak, amikor Harry mindent hátrahagyva Angliába repült apja rákos megbetegedésének hírét hallva.

Ennek ellenére az fiatalabb herceg szeretne békülni a bátyjával és újra egyesíteni a családjukat. Erre pedig esély nyílhat New Yorkban.

Szeretem Vilmost, a bátyám. Sokmindenen mentünk keresztül és most különböző utakon járunk. A kapcsolatunk jelenleg sehová nem tart. De talán az idő begyógyítja a sebeket.

- nyilatkozta korábban Harry a Mirror írása szerint.