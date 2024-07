Házasság első látásra: íme az első képsorok az új évad forgatási helyszínéről

Bár a szereplők személye még hétpecsétes titok, a TV2 Házasság első látásra új évadának egyik bennfentese, a szakértői csapat oszlopos tagja, Gaál Viktor pszichológus újabb friss részleteket osztott meg a Facebook-oldalán. Mint arról a Metropol elsők között számolt be, július elején elkezdődött az új évad forgatása, most pedig már azt is lehet tudni, hány házaspár szerepel a tervek szerint még idén bemutatásra kerülő realityben.

Balról jobbra: Sarkadi Bálint, Tóth Melinda és Gaál Viktor alkotta a tavasszal bemutatott Házasság első látásra című reality szakértői csapatát (Fotó: Ripost)

„Miért tart ennyi ideig egy forgatás?”

– tette fel a kérdést Gaál Viktor, majd gyorsan meg is válaszolta azt:

„Mert: 2 hónap non-stop, 6 stáb párhuzamosan = elképesztő mennyiségű felvétel, amit több hónap utómunkával dolgoz össze a vágó és csapata.”

Vagyis – szavaiból következtetve – ismét hat házaspárért izgulhatunk majd! Viktor egyébként bepillantást engedett az egyik forgatási helyszínre, ahol elmondta, azért szeret forgatásra járni, mert fél órával a kezdés előtt még teljes a káosz, de mindenki tudja, hogy mit csinál.

„Csak sok szerelmes párnál legyen meg a szikra! Drukkolok nagyon!”

– írta hozzászólásában a Házasság első látásra című reality egyik rajongója.

Vajon lesznek olyan szerethető, izgalmas és érdekes karakterek, mint a tavaszi évadban? Hilda és Laci, Enci és Peti, Gyöngyi és Csabi, Petra és Andris, Bogi és Geri, illetve Nelli és János nemegyszer 800 ezernél is több nézőt ültetett le a képernyő elé!