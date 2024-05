Házasság első látásra: elárulta Peti, mi történt a kis sárkányával

Le a kalappal a Házasság első látásra című műsor egy csapásra ismertté vált arcai előtt, akik összefogtak, hogy egy súlyos beteg lány arcára mosolyt csaljanak. Gyöngyi, Csabi, Geri és Peti egy jótékonysági meglepetés akció keretében együtt látogatta meg Ancsit, a vele született idegrendszeri betegség miatt mozgáskorlátozottá vált lányt. A fogyatékkal élő Ancsiról az életét megnehezítő betegségén túl három dolgot tudtak: nagyon szerette a műsorukat, illetve gyűjti a plüssöket ész az autogramokat.

Peti örült, hogy adhatott (Fotó: Ripost)

„Apró dolgok az életben! Szerezz örömöt másoknak, olyan elcs*szett világot élünk már sajnos! Anyagiasság, kamu számító emberek, semmi empátia, semmi emberség. Én megpróbálok mindig hű lenni magamhoz és ahhoz, amit képviselek!”

– írta közösségi oldalán Peti. Majd így folytatta:

„Ancsi egy idegrendszert támadó betegséggel született, ami miatt sajnos mozgássérült is! Imádta a műsorunkat, gyűjti a plüssöket és az aláírásokat is. Megleptük őt a többiekkel! Ha már csak a jelenlétünkkel kis örömöt tudtunk csalni az arcára, akkor már megérte az egész. Úgy gondolom, sikerült, ezek a pillanatokat engem is feltöltenek! Szerintem a legjobb helyre került a kis sárkányom, aminek eddig nem volt meg a helye!”

Geri ismét megmutatta, hogy csupa szív (Fotó: Ripost)

„Ancsinál voltunk ma, aki rajongott a műsorért . Gondoltuk, meglepjük és vittünk neki plüssöket ajándékba meg 1-1 aláírást mindenkitől. Felejthetetlen élmény volt, köszönjük!”

– írta a jótékonysági programjuk kapcsán Geri a közösségi oldalára.

Bár már nem házasok, Csabi és Gyöngyi barátokként szereztek meglepetést a beteg Ancsinak (Fotó: tv2)

„Sometimes we lose focus on whats real in life and whats not. Ancsa, i thank you for your advice on how to be strong and stay strong. (Néha eltévesztjük a lényeget az életben arról, mi az, ami igazén fontos, és mi az, ami nem, Ancsa, köszönöm a tanácsodat ahhoz, hogyan legyünk és hogyan maradjunk erősek!) Kedves Ancsa, én ma nagyon jól éreztem magam nálad... Köszönöm!!!!”

– fogalmazott félig angolul az élete jelentős részében Amerikában élt Csabi.

Több közös kép is készült Ancsával, és a Házasság első látásra című műsor ismert arcaival.