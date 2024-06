Házasság első látásra: Andris nem tagadta, hogy együtt van Petrával

A TV2 népszerű realityje, a Házasság első látásra talán legtöbb feszültséget hordozó párját Petra és Andris alkotta. Bár a szakemberek által lett volna jövőjük, az olykor túlságosan is lelkes feleség lelkébe a férj nemegyszer kíméletlenül belegázolt. A feszültség feszültséget szült, Andris többször is kikacsintott a házasságából (elkérte Hilda számát, de Encit és Bogit is megkörnyékezte), de a boldogtalan Petrának sem lett volna kifogása egy másik férj, nevezetesen Laci ellen. A kezdetben sem felhőtlen kapcsolat végül annyira elmérgesedett, hogy Andris kidobta az otthonából a feleségét, aki kapcsolatuk szimbólumát, a gyűrűt egész egyszerűen lehúzta a vécén. A hathetes kísérlet hat házaspárja közül egyedül Petra és Andris adta fel idő előtt az egészet és döntött a válás mellett. A két, kibékíthetetlennek tűnő fél azóta elásta a csatabárdot, sőt. Petra pedig június 12-én egy különleges bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán.

Petra és Andris házassága már az esküvő napján kudarcra volt ítélve? Fotó: TV2

„Ma egy éve annak, hogy összeházasodtunk. Ezt nagyon fura így leírni, vagy ebbe belegondolni. Hisz mennyi minden történt egy év alatt?! Házasság, nászút, összeköltözés, forgatás, elköltözés, válás, nyaralás, kutyám lett. Idén pedig, miután jött a sajtótájékoztató, aztán a műsor, Ti is megtudtátok, hogy ez volt a tavalyi projektem.

Ezután számtalan interjú, megjelenés. Andrissal rendeztük a kapcsolatunkat. Mondhatni, ez egy mentális hullámvasút volt. Mennyi minden fér egy évbe! Köszönöm nektek, hogy végigkísértetek ezen!”

– írta Petra az Instagram-oldalán, a bejegyzéshez pedig egy Andrissal közös fotót csatolt.

„Együtt vagytok?”

– tette fel a nagy kérdést egy rajongó. Ám Petra helyett Andris válaszolt, aki ahelyett, hogy nemleges választ adott volna egykori házasságkötése napján, viccesen felelt:

„A képen.”