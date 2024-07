Házasság első látásra: elkezdődött az új évad forgatása, itt az első fotó

Ahogy tavasszal, úgy most, július első hetében is Gaál Viktor pszichológus tett a Házasság első látásra című reality rajongóinak kedvére. Viktor, akinek a szakterületei között olyasmiket találni, mint az érzelmiintelligencia- (EQ) fejlesztés, a mindfulness- (tudatosság) fejlesztés, az együttműködés-fejlesztés, a konfliktus- és stresszkezelés, a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint a radikális érzelmi fejlődésre épülő párkapcsolati meditáció, májusban, minden tagadás ellenére leleplezte, hogy dolgoznak a következő szereplőválogatáson. Most pedig egy stílusos fotóval jelentette be a Facebook-oldalán, hogy megkezdődött a Házasság első látásra második évadának forgatása.

Balról jobbra: Sarkadi Bálint, Tóth Melinda és Gaál Viktor pszichológus az első évadban rengeteg tanácsot adott a friss házasoknak (Fotó: Ripost)

„A forgatás indul, a műsor majd csak jóval később kerül a képernyőre.”

– írta Viktor a közösségi oldalán, türelemre intve a rajongókat. Nos, az első évadban hat hétig követhettük figyelemmel a hat házaspár életét, kapcsolatának alakulását, így feltételezhetően ezúttal is másfél hónapig tart a forgatás, amit komoly utómunka követ majd. Korábban arról lehetett hallani, hogy ellentétben az első évaddal, melyet a 2023-as forgatás után idén tavasszal mutattak be, a reality folytatását várhatóan még idén műsorra tűzi a TV2.

Egy biztos: a Házasság első látásra 2. évadán forgatása elkezdődött, ahogy arról a Gaál Viktor által kiszivárogtatott első werkfotó is tanúskodik.