Házasság első látásra: „Nagyon csinos vagy!” – Bikiniben pózol Nelli, János exe

Micsoda nyár! A Házasság első látásra című realityből újabb egykori feleség mutatta meg magát fürdőruhában a közösségi oldalán! Alig három hete készítettünk összeállítást arról, hogy pózol szexi fürdőruhában Gyöngyi, Enci és Petra a napsütésben, de Bogi is megmutatta magát bikiniben.

Bár a Házasság első látásra című realityben a nászútján is megmutatta magát fürdőruhában Nelli, most egyedül állt bikiniben a kamera elé (Fotó: tv2)

A sor most kiegészült Nellivel, aki ugyan a Házasság első látásra című realityben a nászútján is megmutatta magát fürdőruhában, most egyedül állt bikiniben a kamera elé. A friss és szexi fotó pedig felkerült Nelli TikTok-oldalára.

„Nagyon csinos vagy!”

– írta az 50 pluszos ex-feleségnek az egyik rajongója.

Úgy tűnik, a rajongóknak már csak Hilda fürdőruhás fotójára kell várnia a reality ex-feleségei közül. Igaz, szexi, melltartó nélküli fotókkal Laci exe is megörvendeztette már a követőit.

Nelli bikinis fotója ITT látható!