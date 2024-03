Budapest miatt vállalta a Dűne második részét a világsztár

Christopher Walkent, a nagyszerű amerikai színészt olyan filmekből ismerheti a közönség mint a Távkapcs, a Ponyvaregény vagy a Született gengszterek. Legutóbb a Dűne 2021-ben bemutatott első részében és a 2020-as Nagypapa hadművelet című vígjátékban szerepelt, ám azóta nem láthattuk a mozivásznon. Ennek kapcsán röppentek fel a pletykák, hogy a színész talán visszavonul és már a sci-fi folytatását sem vállalja.

Budapesten forgatott Christopher Walken Fotó: Jamie Mccarthy/Wireimage

A színész rajong Budapestért

Elmondása szerint végül nemcsak a csodás színészi gárda, mint Javier Bardem, Josh Brolin, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Stellan Skarsgård és a rendező személye, Denis Villeneuve győzte meg, hanem a lehetőség, hogy Budapestre utazhat a forgatásra.

Walkent teljesen lenyűgözte Budapest, így kapva kapott a lehetőségen, hogy itt dolgozhat, ugyanis a film forgatása három héten keresztül a magyar fővárosban zajlott, ahogy már sok más hollywoodi szuperprodukcióé is korábban. A Vanity Fairnek adott interjújában is csak pozitívan nyilatkozott fővárosunkról, nagyon vonzónak és gyönyörűnek nevezte Budapestet. De nemcsak Walken vélekedett így, hanem filmbeli kollégái Austin Butler és Florence Pugh is el voltak ájulva a magyar fővárostól.

Christopher Walken mint Han Solo? Inkább egy hétköznapi férfi

Az interjúban azt is megemlítette, hogy már régóta szeretett volna sci-fiben játszani és még az első Star Wars-mozi forgatásának idején Han Solo szerepére is jelentkezett, de azt nem kapta meg, így a Dűne uralkodójának karakterével régi álma válhatott valóra.

Emellett a későbbi terveiről is mesélt, és hogy milyen karaktert játszana még szívesen. Most leginkább egy „egyszerű srác” szerepére vágyik és bár konkrét szerepről egyelőre nem tudunk, egy biztosan kiderült azonban: még nem tervezi a visszavonulást.