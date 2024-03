Dezső egy lakás árát pakolta bele a már félkész, magyar Star Wars moziba

A milliárdnyi rajongó között akad egy honfitársunk, aki bizony tökélyre, már-már az őrület magasságaiba emelte a csillagok közt zajló események iránti szenvedélyét. Ő Varga Dezső, aki nem mást vett a fejébe, mintsem hogy leforgat egy a gigászi eposz vonalvezetésébe tökéletesen beillő, 2 órás filmet. Hogy bolondság? Igen, az! Hogy lehetetlen? Koránt sem! A Star Wars: Vader, egy rajongói film, már évek óta forog és minden esély megvan arra, hogy idén nyáron az utolsó jeleneteket is felvegyék. De mi is ez a hihetetlen és gigászi vállalkozás és kik azok a fanatikus rajongók, akik sem pénz, sem időt nem sajnálnak arra, hogy ez a csillagközi álom, valósággá váljon? A Metroplol megtalálta Dezsőt, aki örömmel mesélt a lehetetlennek tűnő küldetésről, amit hat éve egy szilveszteri éjjelen vizionált.

Varga Dezső a magyar star Wars mozi megálmodója. (Fotó: Facebook)

Sci-fi író segített a forgatókönyvben

„Ahogy mindenki mást a generációm tagjai közül, engem is gyerekként ejtett rabul a Star Wars, vagyis a Csillagok háborúja. Teltek, múltak az évek és a kisgyerekből nagy gyerek lett, majd eljött az a bizonyos szilveszter éjjel, amikor a petárdázástól reszkető kutyámmal ücsörögtem egy kazánházban és eszembe jutott, hogy Star Wars maratont tartok. Ekkor jött az ötlet, hogy írok egy saját epizódot.

Nekiláttam egy forgatókönyvnek, de nem igazán sikerült. Aztán vettem egy könyvet, hátha az jobb lesz, de azzal sem jutottam előrébb.

A fordulatot az hozta meg, amikor meghívtak az ATV reggeli műsorába, ahol bemutattam egy rövidke részletet, amit egy erdőben vettünk fel, jelmezekbe öltözve. Ezt látta meg Kévés György, aki jelentkezett és beszállt a buliba”- idézte fel a kezdeteket Varga Dezső, aki az új társsal kiegészülve, rátalált egy igazi sci-fi íróra és máris indulhatott a forgatás.

Forog a magyar Star Wars mozi. (Fotó: Facebook/STAR WARS: VADER, egy rajongói film)

200 fős stáb dolgozik a magyar Star Wars mozin

„Egy Brüsszelben élő író, Tomasovszki István írt számunkra egy profi könyvet, ami alapján már elindulhatott az érdemi munka. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy ránk szakadt a bank és neki ugrottunk. Szépen, apránként haladtunk, hiszen a jelmezek és a kellékek nagy részét is magunk gyártottuk és gyártjuk ma is. Négy éve, szinte egy percre sem állt meg az négy darab 3D-s nyomtató, amivel dolgozunk és persze rengeteg gond akadt az évek során, melyeket meg kellett oldanunk. Ott van mindjárt a pénz, amit eddig beletettünk. Csak én egy kisebb lakás árát invesztáltam eddig és nem én vagyok az egyetlen, aki a finanszírozásban is benne van. Aztán jött a járvány, ami teljesen leállította a forgatásokat. Nem beszélve arról, hogy az összességében úgy 200 fős stábot, nem egyszerű koordinálni, hiszen mindenki hobbiból csinálja a filmet és természetesen az összes szereplő és stábtag dolgozik, vagy iskolába jár mellette”- mondta lapunknak az alkotó, aki egy hihetetlen titkot is elárult a készülő mozival kapcsolatban.

George Lucas is várja a filmet

„Ha elkészül a film, bárki számra elérhető lesz az interneten keresztül és tervezünk egy nagyszabású, ingyenes díszbemutatót is az egyik budapesti moziban. Pénzt nem fogunk kérni sem a jegyekért, sem a netes megtekintésekért, hiszen a jogtulajdonos kikötése az, hogy bár készülhetnek Star Wars filmek magán kezdeményezésben, de abból anyagi haszna nem származhat az alkotóknak. Egyébként George Lucas is tud a filmünkről, mivel Mészáros Sándor barátunk, aki a Forma1-es magazin főszerkesztője, összefutott vele Cannes-ban, ahol említette neki, mi is készül Magyarországon. Amikor megtudta, hogy ez nem egy rövidfilm, hanem egy kétórás mozi lesz, elkezdte érdekelni a dolog. A következő évben már ő maga kérdezett rá és kérte Sándort, hogy ha elkészül, feltétlenül jelezze neki, mert szeretné látni”- árulta el Varga Dezső, aki hozzátette, az évek alatt sokszor jutottak holtpontra és többször gondoltak arra is, hogy feladják, de valahogy mindig sikerült kirángatniuk egymást a gödörből.