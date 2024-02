"Csodálatos volt!" - imádja Magyarországot a világhírű színész

Austin Butler hónapokat töltött Magyarországon a Dűne második részének forgatása miatt, ez idő alatt pedig nagyon megszerette kis hazánkat. Tőle szokatlan módon, előszeretettel mozdult ki a négy fal közül, s járta be Budapestet és környékét, ám ebben nagy szerepe volt Florence Pugh színésznőnek is, aki nem engedte, hogy bezárkózzon kollégája. Mint kiderült, többször elmentek kirándulni is, erre pedig egy csodás és különleges élményként emlékszik a színész.

Austin Butler imádja Magyarországot (Fotó: AFP)

Austin Butler: "Nagyon különleges élmény volt"

A hollywoodi sztárt a Dűne második részének a premierjén faggatták ki arról, milyen volt a mozi forgatása, neki pedig egyből Budapest jutott eszébe, és az, hogy milyen gyönyörű helyen volt. A videó természetesen eljutott a magyar rajongókhoz is, akik nagyon örülnek annak, hogy kedvencük ilyen szép emlékekkel távozott hazánkból, azt azonban nagyon bánják, hogy nálunk nem volt vörös szőnyeges premier. Egyesek szerint ugyanis kijárt volna egy Dűne sztárparádé Budapesten is, ha már a szereplőgárda hónapokat töltött itt.

A forgatás teljes ideje alatt Magyarországon voltam, csodálatos volt. Valóban gyönyörű ország.

„Florence jó fej volt, és kirángatott a házból, mert én hajlamos vagyok a szerepeim megszállottja lenni és bezárkózni. De ő nyaggatott, hogy muszáj kimozdulnom, és hogy menjünk el kirándulni! Ennek köszönhetően rengeteget láthattam Magyarországból. Nagyon különleges élmény volt” - fogalmazott az E! News videójában a színész.