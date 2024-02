L.L. Junior és Hopp Csilla újra együtt: ezt Dárdai Blanka sem hagyta szó nélkül

L.L. Junior és Hopp Csilla mindenkit meglepett, miután egy közös fotót posztoltak az Instagram-oldalukra. Az egykori sztárpárt hosszú idő után láthattuk együtt, ám most a találkozójuknak fontos oka volt: gyermekük, Lacika 11. születésnapját ünnepelték meg! Mégis sokan nem tudták hova tenni az élményt, hogy Juniorékat így látják, tekintve, hogy a kapcsolatuk nem alakult túl fényesen az elmúlt években. Gondoljunk csak a szakításukra, ami nagy felháborodást váltott ki az emberekből, hiszen a zenész a második gyermekük születése után lépett le Csillától. A távolság azonban idővel a javukra vált, Junior is sokkal jobb édesapának tartotta magát úgy, hogy nem élt egy fedél alatt gyermekei édesanyjával. Ám ekkor még nem sejtették, hogy egy szörnyű tragédia örökre megpecsételi majd a kapcsolatukat...

L.L. Junior kibékült Hopp Csillával (kis képen) – az énekes párja is kedveli az anyukát

Fotó: Bors/Instagram)

L.L. Junior és Hopp Csilla elásta a csatabárdot

2019 augusztusában Juniorékkal megtörtént minden szülő rémálma. Kisebbik fiuk, Dávidka életét vesztette, Zuglóban kifutott egy autó elé. A szülők érthető módon összetörtek, egymást hibáztatták, majd a gyász szépen, lassan közelebb hozta őket. Ezt bizonyítja az is, hogy Csilla Junior mellett tanúskodott a válása során, és egyre többször lehetett felfedezni azt is, hogy a közösségi oldalakon is üzengetnek egymásnak. A mostani közös fotó pedig csak hab a tortán, hiszen félre tudták tenni a múlt sérelmeit fiuk, Lacika miatt.

Ráadásul sokaknak szemet szúrt, hogy milyen jól mutatnak együtt, véleményüknek pedig hangot is adtak. Volt, aki bátorkodva leírta azt is, hogy szerinte Csilla volt az igazi Juni számára, és sokkal jobban illik hozzá, mint bárki más.

„Gyönyörű család vagytok, és lennétek is!” − fogalmazott egy hozzászóló.

Csilla mennyivel jobban illik hozzád, Juni!

− idézett a Bors egy másik hozzászólót, miközben Dárdai Blanka is feltűnt a kommentelők között. Feltehetően az ő figyelmét sem kerülték el ezek a hozzászólások, ám ő csak három piros szívet mellékelt a fotó alá, a képen lévő személyeknek címezve.

Dárdai Blanka szívecskékkel üzent Csillának

L.L. Junior és Blanka kapcsolata jó pár hullámvölgyet megélt, de úgy tűnik, hogy sikerült túljutniuk a nehézségeken, s most már lehorgonyoztak egymás mellett. Nemrég együtt utaztak Dominikára, ahonnét számtalan szerelmes fotót posztoltak, és a jelek szerint a rózsaszín köd még mindig nem múlt el. Ezt támasztja alá Blanka imént említett kommentje is, amit pont egy olyan képhez fűzött, ahol Junior egykori kedvese is látható. A szívecskéből arra tudunk következtetni, hogy a fiatal lány nagyon jó kapcsolatot ápolhat az édesanyával, ahogy egyébként a zenész gyermekeivel is: Lacikával és Lilivel.

És ez még nem minden! Pár szemfüles rajongó, kiszúrta, hogy az énekesnő elkezdte követni az Instagramon Csillát, ami szintén alátámasztja a „barátságukat”. Ellenben az is érdekes, hogy Körtvélyessi Kingával nem lehetnek túl jóban, ahogy Junior sem, ami feltehetően a hosszúra nyúlt válásuknak köszönhető.