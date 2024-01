Szerelmes fotók! Így bújik össze a repülőn L.L. Junior és fiatal kedvese 

L.L. Junior nagy feltűnést keltett azzal, hogy összejöttek Dárdai Blanka énekesnővel. A kapcsolatnak — ahogy sokan előre meg is jósolták — pár hónap múlva vége is lett. De nem bírták sokáig külön, és pár héttel később már újra együtt voltak, majd újra szakítottak júliusban. L.L. Junior akkor azt mondta, hogy ez már végleges, soha többet nem lesznek újra együtt. De nem véletlenül tartja a mondás: sose mondd, hogy sose…

L.L. Junior és kedvese nem bírták sokáig egymás nélkül (Fotó: MG)

L.L. Junior újabb luxusutazásra vitte szerelmét

Amióta sokadjára is kibékült a rapper és a nála 18 évvel fiatalabb énekesnő, csak úgy izzik köztük levegő. L.L. Junior és Dárdai Blanka, úgy látszik, nem tudnak létezni egymás nélkül, és mégis felmelegítették azt a bizonyos káposztát. A szerelmesek mindenesetre most elutaztak Dominikára, hogy a békülést még exkluzívabb környezetben tudják megünnepelni. A sztárapuka imádja a Karib-térséget, tavaly februárban hosszabb időre utazott el a paradicsomi szigetre, ahová ismét éppen egy kibékülés után követte Blanka is. A rapper mindenesetre büszkén posztolta ki ma összebújós, szerelmes közös fotójukat, amit a frankfurti reptéren, már a repülőn csinált magukról. A lapozós poszthoz mindössze ennyit írt:

Érkezünk! Addig lila sarokban felkészül Curtis

— utalva arra, hogy az újpesti énekes is hamarosan megérkezik Dominikára.

Hivatalosan is elvált

L.L. Junior és korábbi párja, Körtvélyessy Kinga tavaly jelentették be végleges szakításukat, illetve hogy beadták a válókeresetet. S bár pereskedésre került sor a vagyont és a gyermeküket illetően, végül októberben sikerült megegyezésre jutniuk, majd hivatalosan is szétválasztották őket.