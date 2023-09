Kivirágzott a szakítás után L.L. Junior exe, Blanka

L.L. Junior a nyár közepén egy meglehetősen furcsa posztban jelentette be, hogy többé nem alkotnak egy párt Dárdai Blanka énekesnővel. A zenész azt írta, hogy: „,Neked meg sok boldogságot kívánok és köszönök mindent! És csak remélni tudom, hogy a jövőben a többi csöves közvetítő nélkül élsz majd meg, és a havi kétmillióból tényleg megkapod a négyet vagy inkább ötöt.”

Junior és Blanka alig egy évig alkottak egy párt – Fotó: Metropol

Kiborulás

A két muzsikus amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban élt egy éven át, hol szakítottak, hol nem tudtak meglenni egymás nélkül, ami, lássuk be: mindkét felet nagyon megviselte. Junior magába fordult, a koncertjein kívül nem szívesen járt társaságba. A hangulatának természetesen az sem tett túl jót, hogy éppen válófélben volt és van most is a feleségével, Körtvélyessy Kingával, akivel nehezen sikerül megegyezniük a jövőről, benne a közös kislányuk, Lili elhelyezéséről. Blanka is elcsendesedett, az ismerősei szerint hosszú heteken át azzal gyötörte magát, hogy mihez kezdjen az életével.

Lángoló szerelem volt közöttük, ami hamar véget ért – Fotó: L.L. Junior/Instagram

Újrakezdés

A júliusi szakítás óta most először tűnik úgy, hogy Dárdai Blanka sikeresen összeszedte magát, és újra élvezi az életet. A fiatal énekesnő az Instagram-oldalán jelentette be, hogy szeptember 22-én megjelent a második lemeze Kavicsok Közt Kagyló címmel, melyre hat vadonatúj dalt írt. A dalírás és éneklés mellett Blanka újra élvezi az életet, a közösségi oldalain egyre gyakrabban jelentkezik pozitív töltetű posztokkal.

Dárdai Blanka – Fotó: Dárdai Blanka/Facebook

Blankával egyébként legközelebb szeptember 29-én a Parkban találkozhatnak a rajongók a 20 éves jubileumi Punnany Massif-koncerten, ahol ő is színpadra lép.