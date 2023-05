Vége a találgatásnak, lebuktak L.L. Juniorék

A szemfülesebbek előtt nem titok, hogy minden szabad idejüket együtt tölti L.L. Junior és Dárdai Blanka. Az énekesnő és a nála 18 évvel idősebb rapper tavaly került közelebbi viszonyba, akkor még próbálták titkolni a románcukat, de nem jártak sikerrel. Februárban búcsút vettek egymástól, ugyanis Junior három hónapra Dominikára költözött. Blanka később a rapper után utazott, de a boldogságnak gyorsan vége lett.

Szintet lépett L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata (Fotó: Máté Krisztián)

Jelenleg nem vagyunk együtt Blankával, van egy kis mosolyszünet közöttünk. Meglátjuk, mi lesz a vége. Az is lehet, hogy végleg véget ért közöttünk minden, de az is lehet, hogy nem

– mondta a rapper még Hajdú Péter műsorában. Majd cáfolta a mosolyszünetet. Múlt pénteken Junior és Blanka Budapest egyik reggelizőhelyén turbékolt a XIII. kerületben, majd egy felkapott pesti szórakozóhelyen látták őket együtt. Úgy tűnik, hogy sikerült ismét visszatalálniuk egymáshoz.

Dúl a szerelem Blanka és Junior között (Fotó: Facebook / Kiosk)

Megismerte a kislányt

A közösségi oldalukon nem kommunikálnak a kapcsolatukról, a szemfülesebbek előtt nem titok, hogy minden szabad idejüket együtt töltik. Junior kislányával, Lilivel osztott meg több fotót a minap. Közös játékon vettek részt, ám nem csak ketten voltak, az eseményen részt vett Dárdai Blanka is... Ez azt is jelenti, hogy időközben az énekesnő megismerkedett Junior és Körtvélyessy Kinga kislányával is, azaz valóban komolyra fordulhatott a kapcsolatuk a legutóbbi mosolyszünetet követően – írja a Bors.