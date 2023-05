Durva, mivel kell bizonyítania L.L. Juniornak, hogy jó apa

Nem tudott megállapodni L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga, ősszel újra összecsapnak: a kislányuk elhelyezése a tét. Junior nemhogy nem adta fel a harcot, de be is keményített. Nemcsak ügyvédje segítségét kérte, hanem felkereste Az apák az igazságért nevű egyesületet is.

Junior bekeményít, ragaszkodik hozzá, hogy kislányuk vele éljen (Fotó: Máté Krisztián)

Kinga szerint L.L. Junior rossz apa

A múlt heti bírósági döntés értelmében a pár ideiglenesen, idén őszig felváltva nevelheti a közös gyermekét, a két és fél éves Lilit. Junior ennél többet szeretne, ám Kinga erről hallani sem akar, állítja: a rapper rossz apa! A zenész Hajdú Péter pénteken nyilvánosságra kerülő YouTube-os műsorában beszél a kálváriájáról.

„Azt mondja, nem tudom ellátni Lilit”

A Bors birtokába került felvételrészleten Junior elmondja:

„Rengeteg videót kellett arról beküldenem a bíróságra, hogy nem vagyok nyomi, sem elveszett, hanem gondoskodó apuka vagyok. Videókat adtam be arról is, hogy tudok pelenkázni. Kinga azzal indokolja, hogy szerinte csak nála kell lennie a gyereknek, hogy még soha nem volt az anyukája nélkül, soha nem aludtak külön. Holott sok közös barátunk vigyázott már rá éjszaka. Illetve azt is mondja, hogy én nem tudom ellátni Lilit, vagyis képtelen vagyok rá” − mondja a péntek este élesedő videóban L.L. Junior, aki elárulta, milyen a viszony közte és Kinga között.

Úgy tudni, annyira elmérgesedett köztük a viszony, hogy már csak az ügyvédeiken keresztül kommunikálnak egymással. A bírósági tárgyalás kiabálásba fulladt, s mivel az apa nem elégedett az eredménnyel, ősszel újratárgyalják az ügyet.