„Csúnyán viselkedett velem és az édesanyámmal” – Hajdú Péter őszintén beszélt édesapjáról

Hajdú Péter rutinos interjúalany, hiszen sok éve szereplője és egyben tartalomgyártója a honi bulvárnak. Nem is könnyű olyan helyzetet teremteni számára, amiben nem érzi komfortosan magát. A Borsnak ugyan nem az volt a célja, hogy kellemetlen szituációba sodorja, de azért kíváncsiak voltak arra, hogyan viseli, ha éppen a Frizbi stúdiójában kérik arra, vegyen részt egy „fordított” napban: ezúttal üljön át íróasztala mögül a sárga kanapéra és válaszoljon őszintén a feltett kérdésekre.

Nos, Hajdú Péter nemcsak belement a játékba, de állta is a sarat. Péter elmesélte, hogyan sikerült megszereznie a spanyol középfokú nyelvvizsgáját úgy, hogy szinte egy szót sem beszél az említett nyelven, majd felidézte bohó, fiatal éveit, amikor sportot űzött a csajozásból, vagyis a skalpvadászatból. De nem adott kitérő választ akkor sem, amikor a lap arról faggatta, nehéz-e vele élni, mesélt arról is, hogyan használta a bulvárt karrierje kezdetén, és nem kertelt, amikor Friderikusz Sándorhoz fűződő kapcsolata került szóba. Egy ponton pedig el is érzékenyült, hiszen felvetődött témaként az édesapja is, akivel kilenc éven át, egészen a férfi haláláig rossz viszonyban voltak.

„Nagyon sokáig jó volt a kapcsolatom édesapámmal.”

Az utolsó kilenc évben valóban nem beszéltünk egymással, vagyis az élete utolsó kilenc évében, de erről nem én tehetek.

„Egyértelműen ő… Én nagyon sokszor üzentem a keresztapámmal, hogy hajlandó lennék rendezni a kapcsolatunkat, de kikötöttem, hozzájuk nem megyek, mert az új feleségével volt egy olyan konfliktus, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem” – idézte fel a Bors kérdésére emlékeit Hajdú Péter, aki ennek ellenére megpróbált békejobbot nyújtani édesapjának.

„Üzentem, hogy ő jöhet hozzánk bármikor és meglátogathatja az unokáit. Dávidot például soha nem is látta… Én próbáltam és azt gondolom, hogy megtettem mindent és magamban le is rendeztem mindent. Megbocsátottam, pedig nagyon csúnyán viselkedett velem és az édesanyámmal. Ha én lettem volna a hibás, akkor most sokkal inkább lenne lelkiismeret-furdalásom, mint most” – zárta le a témát a Frizbi műsorvezetője.