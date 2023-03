Hajdú Péter hatalmas csalódást okozott tanárának. De végül ő nyert...

Hajdú Péter saját bevallása szerint nem volt igazán vásott kölyök. Jól tanult, nem bandázott a lakótelepen és az érettségi után még egy "rendes" diplomát is megszerzett. A műsorvezető a közgázra járt, ahol persze nyilván eleget bulizott, de azért haladt is a tananyaggal. Ha nem lett volna az a fránya spanyol, talán ma rémálmai sem lennének. De volt, így hát a rémálmok is elkísérik, talán élete végéig.

Hajdú Péter simán vállalta és bevállalta (Fotó: Vaskó Tamás)

No, de miért is spanyolul beszél, mielőtt verejtékben úszva felriad? Anno majdnem ezen csúszott el a diplomája. A Ripost munkatársa nemrég meglátogatta Pétert a Frizbi stúdiójában, és ha már ott járt, gondolta, szerepet is cserél a műsorvezetővel. Péter ült az emblematikus sárga kanapéra és többek között elmesélte azt a csúnya buktát, ami után úgy vágták ki a szigorlatról, mint...

„Én még a főiskolán is puskáztam a spanyol szóbeli szigorlaton és le is buktam.”

Nekem azóta visszatérő rémálmom a spanyol nyelv.

„A gimnázium után letettem a német középfokú C nyelvvizsgát, később a szóbeli felsőt is. Angolból pedig letettem a középfokú C-t” – kezdte Hajdú Péter, aki nem tagadja, hogy a spanyol nyelvvel három éven át állt hadilábon, miközben a tanárával el tudta hitetni, hogy egy igazi García Lorca veszett el benne.

„A külker fősulin úgy volt, hogy ha négyes fölöttire írtuk meg a szigorlatot, akkor szakmaival bővített felsőfokú vizsgát kaptunk az adott nyelvből.. Németből jó voltam, de végül csak a középfokot kaptam meg, mert a szóbelit elsumákoltam. Spanyolból pedig konkrétan lemásoltam a mellettem ülő írásbeliét. Jött a nyelvtanár, és mondta, hogy nagyon jó lett, így meglehet a felsőfok. Én persze semmit nem tudtam, így a szóbelin puskáztam, lebuktam és ki is vágtak” – vallotta meg saját kanapéján ülve a tévés, aki ennek ellenére megszerezte a spanyol nyelvvizsgát.

„Végül a spanyoltanár közölte velem, hogy meg fog buktatni, mivel én három éven át átvertem, és másodszor is kivágott. Tanszékvezetői engedély kellett ahhoz, hogy diplomám lehessen.”

Meg kellett tanulnom negyven tételt úgy, hogy nem tudtam spanyolul.

„Úgy magoltam be mindent, mint egy verset. Kihúztam valamilyen biztosítással kapcsolatos tételt és elmondtam. Végül a tanszékvezető közölte velem, hogy négyes lett az írásbelim, de azt biztosan másoltam, és mivel ezt a tételt tudtam, ad egy kettest, és kapok egy középfokot, de soha senkinek nem mondhatom el, hogy spanyolból nyelvvizsgám van” – idézte fel régi „szép” emlékeit Hajdú Péter, akivel munkatársunk számos, egyéb témát érintett. A teljes interjú hamarosan olvasható a Riposton.