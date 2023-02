Ezt a képet neked is látnod kell! Hajdú Péter Zámbó Jimmyről posztolt

Egy nem mindennapi képet posztolt Hajdú Péter az Instagram-oldalára, amit a Bors szúrt ki.

A népszerű hazai tévés vasárnap este osztott meg egy több évtizedes fényképet a közösségi oldalán, amin ő és a néhai „Király”, Zámbó Jimmy üldögél egy asztalnál – írja a lap.

A Király és én

– írta a megosztásához Hajdú Péter.

Hajdú – aki a fotó idején maximum 25 éves lehetett – többször is készített már interjút Jimmy családjával, legutóbb például Zámbó Krisztiánnal, aki olyan sokkoló titkokat árult el a műsorvezetőnek, minthogy azért keveredett rossz társaságba gyerekként, hogy felhívja magára édesapja figyelmét, illetve azt is elárulta, hogy Csepelen a rendőrök is nagyon jól ismerték a Zámbó nevet.