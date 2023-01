Áll a bál a Jimmy-sorozat miatt: kiborult a család

Nem várt érzelmeket váltott ki a családtagokból és a rajongókból egyaránt a Király című sorozat. A néző nem tudja eldönteni, vajon valóban ilyen volt-e az élete és a személyisége Zámbó Jimmynek, vagy csak egy kitalált történetet látott tíz részen át. A család közben kategorikusan állítja: hazugság, amilyen képet festettek Jimmyről. Szerintük nincs köze a valóságnak ahhoz a nárcisztikus, beképzelt, öntelt, erőszakos figurának, mint amilyennek a sorozat beállította a Királyt.

Zámbó Jimmy bátyja, Tihamér a Facebookon igyekezett eloszlatni a kétségeket: a sorozat csak fikció, amiben „semmi sem valós”. „Remélem az öcsémet nem a fikciós film után ítélitek meg. Ő egész más ember, jó ember volt” – írta a testvér.

Korábban már Zámbó Árpy is kifejtette nemtetszését. Elárulta: fogalma sem volt arról, hogy Nagy Ervin alakítja majd a testvérét. Szerinte Ervin nagyon tehetséges művész, de nem tartja egyszerű feladatnak, hogy eljátssza Jimmyt. Árpy úgy gondolja: megkérdőjelezhető a produkció döntése, és sokkal szívesebben látta volna, ha valaki olyan bújik a a címszereplő bőrébe, aki közelebb állt a családhoz, és jobban ismerte az énekest. Ezt csak fokozta, hogy Ervin egy hónappal ezelőtt elmondta: szerinte Jimmy motivációja egyes egyedül az volt, hogy kivívja édesanyja szeretetét. Ezt már Árpy sem tudta szó nélkül hagyni.

– Nem igazán értem, mert ő sosem volt a rokona, nem tudhatja. Egy olyan ember ítélkezik egy másikról, aki lehet, hogy korábban azt sem tudta, ki az a Zámbó Jimmy. Gondolom a könyvekből megítélte, hogy milyen élete volt. Ez így nem korrekt, mert azt, hogy kapott-e elég szeretetet, csak a családja tudhatja. Azt tudom mondani, hogy Nagy Ervin boldog ember lehet, amiért egy ilyen csodálatos embert és egy rendkívüli előadóművészt a képernyőre vihet és megszemélyesíthet. Nem én leszek a bírája, hanem azok, akik esetleg nézni fogják és szerették, ismerték Jimmy-t… – nyilatkozta a Borsnak.

Marietta perre készül

Jimmy testvére, Marietta feldúltan nyilatkozott a Borsnak a Jimmy-sorozatról, mint mondta, perre készül az alkotók ellen.

– Eddig nem szólaltam meg a sorozat kapcsán, mert le kellett nyugodnom. Maradjunk annyiban, hogy édesanyánk a halála előtt másfél nappal látta azt az epizódot, amiben az ő karaktere szerepelt és nagyon rosszul érintette az, amit látott. Teljesen tönkretették őt lelkileg – kezdte a Borsnak feldúltan Jimmy nővére. – Édesanyánk világ életében úrinő volt és soha életében nem dohányzott és nem ette cuppogva a csirkelábat a levesből. Tisztességgel, becsülettel nevelt fel öt gyermeket, akiket mind kitaníttatott. Úgy ábrázolták, mintha valami lepusztult, senkiházi proli lett volna és ez abszurdum! Ezért pedig felelni fognak, erre megesküszöm! Tisztában vagyok azzal, hogy nem a valóság ábrázolása volt a készítők célja, de az sem lehetett, hogy egy minden ízében tisztességes úrinőt úgy ábrázoljanak, ahogy ezt anyámmal tették. Személyiségi jogi pert indítok és nemcsak édesanyám, de a magam és Jimmyke nevében is, hiszen engem is úgy mutatnak be, mintha valami elvetemült idióta lennék, a testvérem nimbuszát pedig egyenesen a sárba tiporják – jelentette ki Zámbó Marietta.

Marietta azt is kifogásolta, hogy egyszer sem hallani Zámbó Jimmy hangját a sorozatban, a dalait az a Peter Srámek énekli, akit Marietta és Zámbó Árpi fedezett fel.

Zámbó Krisztián nekiment Srámeknek

Zámbó Krisztián sem elégedett a sorozattal, kifogásolta, hogy édesapját „prosztónak” állították be a sorozatban, pedig Jimmy ennél karizmatikusabb és sármosabb volt. De az énekes legnagyobb fia beleszállt Peter Srámekbe is, aki szerinte Jimmy szeretne lenni és édesapja hátán próbál felkapaszkodni. A fiatal énekes minden vádat tagadott, mint mondta, sosem felejti el, honnan jött és kik segítették, ő csak a Jimmy iránti tiszteletből vállalta el a szerepet a sorozatban.

De Krisztiánnak Nagy Ervin színészi játéka sem nyerte el a tetszését, szerinte a színész a felkészülés során nem nézett meg elegendő felvételt édesapjáról, mert nem sikerült jól elsajátítani a gesztusait, mimikáit. Erről a Palikék világa by Manna egyik videójában mesélt.

De egy másik botrány is kirobbant Krisztián és Delhusa Gjon között. Delhusa ugyanis a Jimmy-sorozat sikerén felbuzdulva bement a tévébe és azt állította, Jimmy a halála előtt több millió forintot kért tőle kölcsön. Delhusa arról mesélt, hogy a 2000-es év végén szóba került, hogy ő adja ki az énekes további lemezeit saját kiadója neve alatt. Állítása szerint Jimmy decemberben, a halála előtt pár nappal meglátogatta Delhusa Gjont, hogy előleget kérjen a lemezekre.

– Rögtön igent mondtam, lementem a széfbe, és felhoztam neki. Gyakorlatilag ez már úgy majdnem szilveszterkor volt, és mondtam, mi ilyen sürgős! Azt mondta: Hát új autó, új merdzsó, és amúgy is valami Berninek lakást kell venni. Neki azonnal szüksége van egy nagyobb összegre. Megörültem neki, hogy jó, akkor a Delhusa Records lesz a Jimmynek a következő lemezkiadója – mesélte Delhusa.

Zámbó Krisztián kommentben reagált az énekes mondataira, mint írta: „Hazug vagy Delhusa!!! És tudod jól, hogy én tudom!!!”

– Egy hazug ember, felhívtam, úgy beszélt velem, mintha kisfiú lennék. Annak idején édesapám elismerte zenészként. Dolgoztak is együtt, de volt egy szavajárása, amit akkor éppen a Jankai Béla zeneszerzőnek mondott Delhusáról: »Nem jó csávó!«

Én tudom az igazi történetet, de nem szeretném elmondani, nem tartozik a nyilvánosságra – csattant fel a Borsnak Zámbó Krisztián, majd így folytatta:

– Apukámnak nem kellett pénzt kérnie senkitől, dupla Budapest Sportcsarnokos koncertjei voltak, televíziós műsora, rengeteg lemezt adott el. Nagyon sokat dolgozott, hogy Magyarországon és a szomszédainknál is elismert énekes legyen. Biztos vagyok benne, hogy édesapám soha nem kért kölcsön pénzt, főleg tőle nem.

Zámbó Sebastian ritkán szólal fel, de a sorozat felháborította

– A RTL nagyon becsapott engem! Nekem nem ezt ígérték a sorozattal kapcsolatban. Személy szerint becsapva érzem magam. Csak haraggal tudok erről beszélni – mondta érzelmeivel küzdve. – Amikor leültünk az asztalhoz, hogy szerződést kössünk, megkérdeztem: méltón meg fognak emlékezni apuról? Azt mondták, természetesen, ez a céljuk. Megígérték ezt, és ezután aláírtuk a szerződést. A forgatókönyvet a megjelenés előtt egy héttel kapták meg anyuék, én külföldön élek, mire hazaértem, már hűlt helye volt.

A sorozatot készítő, hogy úgy mondjam, úriember, most nem érti, hogy a Zámbó családból bizonyos tagok miért háborodnak fel, mikor ő hűen ábrázolta édesapámat. Hűen nem ábrázolt ő semmit!

– csattant fel Sebastian. – A sorozat minősége technikai szempontból elismerésre méltó. Viszont ez a rengeteg hazugság nonszensz, ez több, mint fikció! Azt állítják, ez kell Magyarországnak. A szép igazság az nem kell! Márpedig szerintem az igazság sokszor izgalmasabb, mint a hazugság.

Jimmy fiának nagyon fáj, hogy hőn szeretett édesapjáról ennyire torz képet mutatnak.

– Hogy apu milyen volt igazából? Egy karakán személyiség, aki perfekcionista volt a munkájával szemben. Sokan azért tudtak vele nehezen dolgozni, mert neki mindennek szupernek kellett lennie, nem lehetett hiba. Többször voltam én is vele fellépni, ott mindennek hibamentesen kellett zajlania. Talán sokan ezt nem bírták, ezért nyilatkozhatták, hogy nehéz volt vele dolgozni. De művészeknél ez nem rossz tulajdonság, ez elengedhetetlen.

Zámbó Sebastian azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy nem édesapja hírnevéből él meg.

„Én nem éltem soha Apuból! A tanulmányaim befejeztével én azonnal dolgozni álltam és a mai napig dolgozom folyamatosan. Kétkezű munkával teremtem meg a mindennapi kenyerünket a családommal. Ráadásul itt mindenki olyan tájékozott és mindenki jobban ismeri a Zámbó családot, mint mi saját magunk, akkor azt is kéne tudni, hogy kik a hivatalos jogi örökösök. Ez pedig csupán két ember, na most ha picit megy a matek, akkor már a szűk családi körben is négyen vagyunk, ha tovább megyünk, akkor még többen! Én direkt nem veszek sehol részt, mert nem tartozom a médiához és híresség sem vagyok. Ugyanúgy dolgozom, mint bárki más” – szögezte le határozottan.