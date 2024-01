TOP5: Nagy Feró fia kitálalt, miért távozott a Beatricéből, Király Viktor váratlan döntést hozott, Nánási Pál pedig gyászol

Nagy Feró fia kitálalt távozásáról

Év elején jelentette be a Beatrice, hogy két tagja is távozik a zenekarból. Az egyikük Nagy Feró fia, Hunor. Akkor csak röviden beszéltek az okokról, de most a 34 éves zenész Abaházi Csaba műsorában őszintén beszélt a részletekről, melyben azt is leszögezte, a dobolást nem hagyja abba. Hunor elárulta, már a Covid beállta kissé szétszakította a csapatot, ott elgondolkozott a kiváláson. Ráadásul kissé kényelmetlenné vált neki a szerep, amit ráaggattak a családi vonatkozás miatt:

„Nekem most úgy lenne szükségem az édesapámra vagy a bátyámra, hogy nem a zenekari társaim.”

Nekem most kéne az apám, mert olyan dolgok történtek az életemben, amikben szeretnék tanácsot kérni tőle.

„De így mindig a zenekari dolgokra terelődött a szó beszélgetés közben.”

Hunor elárulta, vágyik a klubkoncertekre, a kisebb kaliberű örömzenélésekre. Kíváncsi volt arra is, hogy „megtartja-e őt a szakma”, vagy marad „Nagy Feró fia”, aki a Beatricén kívül nem rúghat labdába. Konkrét zenekar nincs kilátásban, ahová tudna most csatlakozni, de kapott megkereséseket az elmúlt hetekben.

Az univerzumra és Istenre bízom. Évekkel korábban megbeszéltük, és mindig azt a választ kaptam a Jóistentől: nyugi, lépcsőnként haladj

– fogalmazott.

Furcsa dolog történik Schmuck Andor sírjánál

Schmuck Andor a Ripostnak mesélt egy egészen furcsa, már-már bizarr történetet. Kiderült ugyanis, hogy a Fiumei Úti Sírkertben van egy sírkő, amin az ő neve is ott van. Annak idején egy jó barátjának, Pánczél Zoltánnak ígérte meg, hogy rajta lesz a sírján az ő neve is, az ígéretét pedig természetesen be is tartotta. Schmuck Andor most arról is beszélt, hogy tudomása szerint igazi zarándokhely lett a sírkő, állítólag diákok mennek oda, hogy megsimogassák a sír jobb oldali oszlopát, ugyanis úgy hiszik, hogy ha ezt megteszik, akkor sikeres érettségi vizsgát fognak tenni.

„Az én Zoltán barátom pedagógus volt, szívügyének tartotta a jövő generációjának támogatását.”

Amikor megkérdeztem egy diákot erről a furcsa jelenségről, azt felelte, hogy ennek a temetői rituálénak köszönhetően biztosan sikerülni fog neki az érettségi.

„Mintha valami varázserőt tulajdonítanának a sírnak” – árulta el Schmuck Andor.

Így néz ki Schmuck Andor leendő sírja Fotó: Ripost

Gyászol Nánási Pál

Gyászol Nánási Pál, szomorú bejegyzés jelent meg a fotós oldalán, amihez Ördög Nóra is kommentelt. Azt ez idáig nem tudni, hogy kit vesztett el a pár, de feltehetőleg egy nagyon közeli családtagot, ugyanis Nánási Pál egészen szívhez szóló sorokkal búcsúzott Instagram-oldalán, ahova egy égő gyertyáról tett ki képet.

Az izzó kanóc a lélek. A láng a test, ami körbetáncolja a kanócot. Ha a lélek elszáll, a test lassan eltűnik, és a gyertya elalszik

– írta Nánási a posztban, amihez felesége szíveket és egy gyertyát kommentelt.

Felismerhetetlenné vált Jim Carrey

Jim Carrey igazi legendának számít, főleg azóta, hogy eldöntötte: nem kell neki az üres hollywoodi csillogás – igazi, normális életet szeretne élni, ezért visszavonult. Utoljára 2022-ben, a Sonic 2. részében láthattuk, aki állítólag eladta a hatalmas luxusházát is, és elköltözött vidékre, egy jóval szerényebb, de természetközelibb otthonba. Az IMDb adatlapján nem is szerepel egyetlen jövőbeli projektje sem, vagyis nagyon úgy tűnik, komolyan gondolta, hogy hátat fordít a celebek életének – jó ideje nem is láthattuk őt sehol. Január 17-én lett 62 éves, és úgy tűnik, hogy nem feledkezett meg a hollywoodi barátairól, ugyanis titokban tartott egy születésnapi bulit – erről került ki most egy kép az internetre. Jim Carrey Adam Sandler és David Spade társaságában látható a fotón – a Nagyfiúk című komédia sztárjai ezzel kívántak neki boldog születésnapot. A kommentelők szerint Jim Carrey rengeteget változott, alig lehet ráismerni a fotón. A rajongói szerint persze remekül néz ki, és nagyon várják már, hogy végre visszatérjen – főleg, hogy elvileg még idén érkezik a Sonic 3. része, ami csak vele lenne az igazi.

Komoly döntést hozott Király Viktor

Bár az utóbbi időszakban párkapcsolati kihívásai kapcsán került reflektorfénybe Király Viktor, a dalszerző-énekes két hónappal ezelőtti, 15 éves jubileumi koncertje után sem lassít. Sőt! Egy kifejezetten slágergyanús dalt hozott tető alá DJ Sterbinszkyvel és annak szintén lemezlovas lányával, Myneával. A Break Me, azaz Törj meg! című szám kapcsán Király Viktor szokatlan döntést hozott, az elsőként megjelent, kvázi remix után elkészítette – ahogy ő fogalmaz – a dal eredeti verzióját, az akusztikus Break Me-t. A visszajelzések máris rendkívül pozitívak Király Viktor akusztikus változata kapcsán, melynek népszerűsége nem kizárt, hogy túlszárnyalja majd a két DJ-vel elsőként készített verziót.

„Sziasztok! Egy pár hónappal ezelőtt kiadtuk Sterbinszkyvel és DJ Myneával a Break Me című közös dalunkat. Gondoltam, csinálok belőle egy akusztikus verziót, mondhatni az eredeti verziót. A dal üzenete nagyon fontos számomra és szerintem számotokra is egy motiváló üzenet lehet.”

Mindenki életében eljönnek a nehézségek, a lényeg, ne hagyjuk, hogy ezek a problémák összetörjenek.

„Hallgassátok sok szeretettel” — írja az énekes az Instagram- és Facebook-oldalán.