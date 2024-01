Meglepő fordulat, így döntött Király Viktor: „Mindenki életében eljönnek a nehézségek...”

Nincs megállás: bár az utóbbi időszakban párkapcsolati kihívásai kapcsán került reflektorfénybe Király Viktor, a dalszerző-énekes két hónappal ezelőtti, 15 éves jubileumi koncertje után sem lassít. Sőt! Egy kifejezetten slágergyanús dalt hozott tető alá DJ Sterbinszkyvel és annak szintén lemezlovas lányával, Myneával. A Break Me, azaz Törj meg! című szám kapcsán Király Viktor szokatlan döntést hozott, az elsőként megjelent, kvázi remix után elkészítette – ahogy ő fogalmaz – a dal eredeti verzióját, az akusztikus Break Me-t. A könnyűzenében ez mindenképpen meglepő fordulat, elég csak az olyan nagy példákra gondolni, mint Freddie Mercury Living on My Own (eredeti, illetve remix) Suzanne Vega Tom's Diner (eredeti változat, DNA remix) vagy az Everything But The Girl Missing című dala (hivatalos változat, Todd Terry remix) – melyeknél az eredeti verziót követte, illetve körözte le a remix. A visszajelzések máris rendkívül pozitívak Király Viktor akusztikus változata kapcsán, melynek népszerűsége nem kizárt, hogy túlszárnyalja majd a két DJ-vel elsőként készített verziót.

„Sziasztok. Egy pár hónappal ezelőtt kiadtuk Sterbinszkyvel és DJ Myneával a Break Me című közös dalunkat. Gondoltam, csinálok belőle egy akusztikus verziót, mondhatni az eredeti verziót. A dal üzenete nagyon fontos számomra és szerintem számotokra is egy motiváló üzenet lehet. Mindenki életében eljönnek a nehézségek, a lényeg, ne hagyjuk, hogy ezek a problémák összetörjenek. Hallgassátok sok szeretettel”

– írja Király Viktor az Instagram- és Facebook-oldalán.

A Facebookon csak úgy röpködnek az elismerő hozzászólások, ezekből idézünk:

„Úristen, így még szebb! Libabőr.”

– írja az egyik rajongó.

„Király vagy, gyönyörű a dal, gratulálok hozzá!!”

– jegyzi meg egy másik hozzászóló.

„Köszönöm, hogy hallhattam! Gyönyörű dal!”

– lelkendezik egy újabb kommentelő.

„Gyönyörű a dal valóban, a Te hangoddal, előadásodban!!! Köszönjük!”

– hálálkodik más.

„Ez nagyon szép dal valóban, üzenete engem is megérint, mert én is rég egyedül vagyok, a gyönyörű hangoddal szívemhez jutott, mert mindig a kedveltem vagy, örökre köszönöm, kedves Viktor, nagyon király”

– olvasható egy újabb hozzászólótól.

Neked melyik változat tetszik? Az elsőként megjelent, Király Viktor X Sterbinszy X Mynea: Break Me?

Vagy Király Viktor utóbb kiadott Break Me – akusztikus változata?