Szívszorító: Király Viktor ezt a dalt küldte feleségének a jubileumi koncertjén

Fergeteges jubileumi koncertet adott Király Viktor a Vígszínházban a hétvégén. Az 1984-ben New Yorkban született énekes pályafutása első 15 évét ünnepelte a színpadon vendégművészekkel (Charlie, DR BRS, Király Linda, Tóth Vera), saját és feldolgozásdalokkal.

Király Viktor szívszorító dallal üzent a feleségének (Fotó: Metropol)

Balázs Fecó egyik legszebb, leginkább szívbe markoló dala is felcsendült, melynek kapcsán Király Viktor elmondta, annak idején lehetősége volt együtt elénekelnie azt Fecóval, s szerinte ez a dal mindent elmond arról, ami egy énekessel történik, miután lejön a színpadról. Így még erőteljesebbnek hatott, hogy a Maradj velem! című dalt feleségének, Király-Virág Anitának ajánlotta. Ennek tükrében érdemes elolvasni a dal szövegét, melyet Horváth Attila írt:

„Maradj velem!

Amikor vége az utolsó dalnak is,

Az utolsó hang is szétfoszlott már,

Magányos tárgyak, az elhagyott színpadon,

Fölborult székek, és konok homály.

Papírlapok, egy tépett plakát a lábunk alatt,

Ki mondja meg, a dalaimból mennyi marad?

Maradj velem, segíts nekem,

Vigyél haza, fogd a kezem,

Szeress nagyon, fáradt vagyok,

S nehéz a szívem.

Vigasztalj meg, ha nem is hiszed,

Hogy szebb lesz a holnap!

Mondd, hogy lehet... Mondd, hogy lehet,

Ha nem is tudod, hogy hiszek neked.

Amikor vége, az utolsó dalnak is

És a varázslat szétfoszlott már,

Mi lesz veled, egyedül hagy a zajos tömeg,

Sebzett vagy és te sem tudod, hol a helyed.

Maradj velem, segíts nekem

Vigyél haza, fogd a kezem

Szeress nagyon, fáradt vagyok és nehéz a szívem

Vigasztalj meg, ha nem is hiszed,

Hogy szebb lesz a holnap,

Mondd, hogy lehet,

mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszed.”

Bár a felvezető gondolatait nem, a dal jelentős részét hétfőre virradóra kitette az Instagram-oldalára Király Viktor: