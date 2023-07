Szoboszlait is túlszárnyalja, ennyit kereshet 19 évesen az új magyar futballsztár

A 20 évesen Lipcsébe szerződött (azóta pedig már Liverpool-sztár) Szoboszlai Dominiknál egy évvel fiatalabban lehet topligás, Bajnokok Ligája-szereplő élcsapat futballistája, Kerkez Milos.

Kerkez jókedve érthető: jó és még jobb ajánlatok közül válogathat (Fotó: Nemzeti Sport)

A 19 éves, vajdasági szerb–magyar balhátvédet a hozzá hasonló tehetségek egyik legjobb ugródeszkájának számító Benfica mellett minden európai elitbajnokságba hívják. A legfrissebb hírek szerint a Konferencia Liga-győztes angol West Ham United is beállt a sorba, de a legjobb eséllyel a Serie A másodikja, a Lazio várja a soraiba. Ezt olasz szövetségi kapitányunk, Marco Rossi is üdvözli.

Olasz lapértesülés szerint Kerkez már meg is egyezett a római klubbal, csak az a következő napok kérdése, hogy az AZ Alkmaarral is összejön-e a megállapodás. Kerkez tini létére már a második legértékesebb magyar futballista Szoboszlai mögött, és a korosztályában csak a barcelonai Alejandro Baldét tartják többre nála a maguk posztján. A hollandok ugyanakkor még a Transfermarkt 15 millió eurós (5,8 milliárd forint) becslésénél is többet várnak érte, akkora az érdeklődés.

A konkurenciaharc a Lazio ajánlatán is meglátszik: Maurizio Sarri vezetőedző csapatánál sajtóhírek szerint évente 1,5 millió eurót (580 millió forint) kereshet Kerkez Milos.

A rutinos szakvezető testközelből tapasztalta, mit tud a magyar focista, aki a Konferencia Liga márciusi nyolcaddöntőjén remekül játszott, és győztes gólt szerzett a rómaiak otthonában (a párharcuk mindkét mérkőzését az AZ nyerte 2-1-re).