Komoly változásokat hozott Amara G.w.M és Kulcsár Edina házasságába – megszólalt a férj

Az egész országot megdöbbentette, amikor Kulcsár Edina bejelentette, hogy Csutival való házassága zátonyra futott, és olyannyira javíthatatlan a helyzetük, hogy már el is határozták magukat a válás mellett. Nem sokáig sírt előző szerelme után azonban az egykori szépségkirálynő, ugyanis hamar rátalált a szerelem a híres gengszter rapper, G.w.M személyében. Edina és Márk úgy fogalmaztak, hogy szerelmük mindent elsöprő, és az, hogy az emberek csúnyákat mondanak rájuk, csak azt bizonyítja, hogy mindenki rájuk irigykedik, mert kapcsolatuk olyan ritka és egyedi, amilyen senki másnak nem lehet. Az azonban valósággal sokkolta a magyarokat, hogy nem sokkal azután, hogy hivatalosan is bejelentették kapcsolatukat, azt is elárulták, hogy gyermeket várnak. Amara érkezése azonban komoly változásokat hozott a pár életébe.

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon szeretik egymást Fotó: Instagram

A Mokka egy tündéri videót állított össze, amelyben összefoglalták, hogy milyen sztárbabáknak örülhettünk 2023-ban. Kulcsár Edina és G.w.M kislánya, Amara természetesen kiemelt helyet kapott, és az összeállításban a rapper mesélt arról, hogy mit kell tudni a babáról, és hogy milyen változásokat hozott az életükbe.

Nagyon jó baba, sokáig alszik velem, és nagyon szép, egy tünemény. Még jobb lett minden, amióta ő van. Abszolút a szeretet hozta be a házba és a szeretet övezi az egész kis családunkat

– mesélte csillogó szemekkel.

Kulcsár Edina tornázik, hogy újra vékony legyen

Bár úgy tűnik, hogy Edina teljesen megbarátkozott a súlyával, és párjának sincs ellenére az a néhány pluszkiló, amelyet felszedett, a háromgyerekes édesanya most mégis komoly edzésterv alá vetette magát. Mindennek köszönhetően az első hónapban 3 kilótól, majd később havi 1 kilótól sikerült megszabadulnia, mindezt úgy, hogy az étkezésekre egyáltalán nem is figyelt.

Akik nem látnak nap mint nap, azok sokszor megdicsérnek, hogy sokat fogytam, de ez valójában nem kifejezetten igaz

– tette még hozzá posztjában a háromgyerekes édesanya, akin biztos látványos lehet a változás, videójában ugyanis nem akármilyen gyakorlatokat végez – írtuk korábban.